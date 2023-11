Nizza: tre musei propongono in contemporanea “Vivre pour l’art. Les collections Trachel et Rothschild”

“Vivre pour l’art. Les collections Trachel et Rothschild”

«Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza»: così s’intitola una mostra organizzata dalla città di Nizza che può essere visitata fino al 20 maggio 2024.

Si tratta delle opere collezionate da due importanti famiglie, Trachel e Rothschil che vengono esposte in tre importanti presidi culturali: il Museo delle Belle Arti Jules Chéret, il Palais Lascaris e il Museo Masséna.





Dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024 al Museo di Belle Arti Jules Chéret e fino al 20 maggio al Palais Lascaris e al Musée Masséna, Vivre pour l'art consente di conoscere le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza ricche di ben 1.700 opere.

Le donazioni, avvenute tra il 1888 e il 1912, includono reperti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe oltre a mobili, ceramiche e tessuti.



Questo progetto è anche l'occasione per riscoprire migliaia di paesaggi ad acquerello di Nizza e dell'Europa dei fratelli Trachel e della baronessa Charlotte de Rothschild e le reti di socialità artistiche che hanno contribuito a far emergere l'arte sulla Costa Azzurra nel XIX secolo.



Dal pittoresco al satirico, con una dimensione a volte etnografica e storica, questi artisti hanno saputo delineare un ritratto variegato della loro terra di origine o di elezione.



La due famiglie si sono dedicate anche al commercio dell'arte, all'organizzazione di mostre, alla scena musicale e teatrale locale ed all'insegnamento artistico, come Françoise e Fanny Trachel, fondatrici e direttrici della scuola municipale di disegno, oggi Villa Thiole.