Un orsacchiotto a Magnan: una nuova opera d’arte moderna accessibile a tutti

Un orsacchiotto di notevoli dimensioni a Magnan: la struttura artistica denominata «Anoufa Bear», creata dall'artista Ylan Anoufa, è stata posizionata nel giardino Jules Massiera.

Alto più di 2 metri, si trova nelle immediate vicinanze del polo scolastico che comprende le scuole Sainte-Thérèse, Fiori et Saint-Pierre d’Arènes.



E’ stato l'artista Ylan Anoufa a donare alla Città di Nizza la sua opera del valore di 350 mila euro.

suoi orsi geometrici sono diventati veri e propri emblemi in tutto il mondo: Anoufa Bear è stata pensata per trasmettere un messaggio di promozione della creatività e di incoraggiamento alla vocazione artistica dei bambini.

Valori condivisi da Nizza che da tempo si è arricchita in tutti i quartieri con opere di arte moderna.

L'artista realizzerà inoltre dei laboratori pedagogici con i bambini.

Lo scorso agosto era stato inaugurato il giardino Jules Massiera, vicino alle tre scuole, in un luogo di passaggio importante: un posto ideale per impiantare l'Anoufa Bear.



Chi è Ylan Anoufa?

E’ un artista e designer francese appassionato di moda e arte, famoso in tutto il mondo per le sue creazioni, tra le quali spiccano i suoi iconici Anoufa Bears che sono realizzati in alluminio, bronzo o altri metalli vari.

Dopo molti successi nel settore della moda, Ylan Anoufa ha progettato orsi geometrici in metallo con grafica pop-up ispirata ai ricordi dell'infanzia.