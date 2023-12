In tutto il mondo la moda di Peserico

E’ uno dei grandi brand della moda italiana e, da anni, è uno dei più conosciuti al mondo. E’ presente in oltre 1500 punti vendita plurimarca e in oltre 60 store a propria insegna, dagli Stati Uniti alla Spagna, dal Giappone alla Germania, dalla Corea al Canada. E’ nelle locations più conosciute.

In Italia ha una decina di monomarca che vanno da Milano a Roma, passando per Torino, Santa Margherita Ligure, Forte dei Marmi, Capri, Verona, Venezia, Firenze. Peserico propone, da oltre 60 anni, eleganza, qualità, sartorialità, design sia nella linea donna che in quella uomo oltre a proporre accessori che sono autentiche bellezze che vanno dalle collane alle scarpe, dai cappelli al profumo.

Da anni punta sul retailk che si è rivelato l’arma vincente in ogni continente. Negli Stati Uniti non solo ha negozi propri ma anche negli spazi di Bloolindale’s, grande catena di boutiques tra le più importanti al mondo. Proprio con Bloomingdale’s tra settembre e novembre ha aperto dei corner per la collezione uomo.

Per il 2024, oltre alla rilocazione della boutique Peserico di Charleston, l’azienda veneta aprirà altri 5 o 6 grandi spazi a sua insegna. Si parla di Cannes, Monaco di Baviera, Atlanta, Phoenix.