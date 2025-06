Quest'estate al Nuovo Museo Nazionale di Monaco ecco “Cactus” e "I ruggenti anni '20 di Coco Chanel

Forme semplici, figure frattali, colori tenui o brillanti, ganghe spinose, lanuginose, ispide o cerose, organi carnosi o vellutati, architetture stravaganti: i cactus e le piante grasse sono da secoli oggetto di fascino. Il Nouveau Musée National de Monaco, in collaborazione con il Museo YVES SAINT LAURENT di Marrakech, che ha avviato l'esposizione nel 2024, dedica loro una mostra botanica e artistica.

Il fascino estetico dei cactus ha affascinato molti artisti, in particolare all'inizio del XX secolo e soprattutto tra le due guerre. La loro originalità, a volte suggestiva, ha reso i cactus e le altre piante grasse figure trasgressive e ispiratrici per architetti, fotografi e designer, oltre che per artisti e cineasti che hanno popolato i loro set con la loro grafica iconica. Poche famiglie di piante sono state oggetto di così tante trasposizioni artistiche. La mostra offre un'ampia panoramica, riunendo opere molto diverse tra loro come un film di Eisenstein, un appendiabiti Gufram e un disegno su iPad di David Hockney!

La mostra dal 6 luglio 2025 all'11 gennaio 2026 sarà presso Villa Sauber. Curatori: Marc Jeanson & Laurent Le Bon