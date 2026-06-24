Grasse, Charles Ange Ginésy alle IA Dates “Arômes et parfums”. L’intelligenza artificiale al servizio della creazione

Grasse ha ospitato lunedì 22 giugno la conferenza “Arômes et parfums : l’IA au service de la création”, appuntamento inserito nel ciclo delle #IADates e dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nei settori degli aromi, dei profumi e della cosmetica.

L’incontro si è svolto al Palais des Congrès di Grasse alla presenza di Charles Ange Ginésy, Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, Presidente del Syndicat Mixte della Maison de l’Intelligence Artificielle e del SICTIAM, di David Konopnicki, Vicepresidente del Dipartimento delle Alpi Marittime delegato allo SMART Deal, alla transizione digitale e all’innovazione, e di Jérôme Viaud, sindaco di Grasse.

Nel corso della conferenza, ricercatori, industriali e imprenditori hanno condiviso esperienze e casi concreti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno della filiera degli aromi, dei profumi e della cosmetica, evidenziando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per sostenere la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione dell’eccellenza del territorio grassoise.

«Grasse incarna perfettamente la nostra visione: quella di un territorio capace di coniugare patrimonio, eccellenza e innovazione. Ed è proprio qui che Green Deal e Smart Deal si incontrano, perché oggi ecologia e tecnologia non sono più antitetiche. La città di Grasse e la sua eccellenza nel settore della profumeria ne sono la dimostrazione, mettendo l’IA al servizio del vivente e della sensibilità. Insieme alla Maison de l’IA, al SICTIAM, all’Institut EuropIA e a tutto il nostro ecosistema, le Alpi Marittime dimostrano ogni giorno di essere più che mai una vera Terra dell’IA», ha dichiarato Charles Ange Ginésy.

Tradizionalmente legata all’esperienza umana e alla sensibilità olfattiva, la filiera degli aromi e dei profumi integra oggi l’intelligenza artificiale in numerose fasi della propria attività. Le applicazioni spaziano dalla ricerca di nuove materie prime allo sviluppo di innovazioni capaci di combinare più sensi, contribuendo a rafforzare ulteriormente il prestigio del territorio di Grasse. Gli interventi dei relatori hanno inoltre evidenziato come l’IA possa rappresentare un importante strumento di innovazione, mantenendo al tempo stesso la persona e il suo sapere al centro del processo creativo.

Le #IADates si inseriscono nel quadro della politica SMART Deal promossa dal Dipartimento delle Alpi Marittime. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nella comprensione delle trasformazioni legate alla transizione digitale e all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, attraverso conferenze e tavole rotonde aperte al pubblico.

Coorganizzate dalla Maison de l’IA, dal SICTIAM e dall’Institut EuropIA, le #IADates consentono di approfondire temi e prospettive dell’intelligenza artificiale in ambiti che riguardano direttamente la vita quotidiana, tra cui salute, mobilità, ambiente, etica, economia e pianificazione territoriale. Dalla loro creazione, il ciclo ha già coinvolto oltre 150 relatori e più di 5.000 partecipanti.