Isola inaugura “La Fauvette des Jardins”: arte, natura e cioccolato in un mondo incantato

Nel cuore delle Alpi Marittime, il piccolo borgo di Isola si prepara a un evento culturale di respiro internazionale: sabato 28 giugno verrà inaugurato La Fauvette des Jardins, un giardino di sculture unico nel suo genere, frutto di 25 anni di lavoro dell’artista olandese Jackie Sleper.



L’inaugurazione, che si terrà a partire dalle ore 9, sarà presieduta dalla sindaca Mylène Agnelli e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ospiti internazionali, cittadini della Valle della Tinée e numerosi visitatori.

L'ingresso è gratuito, con obbligo di iscrizione via e-mail.





Un'opera tra arte e natura

Sviluppato intorno a un’ex chèvrerie, il giardino si presenta come un paesaggio poetico dove sculture, alberi e natura si fondono in un racconto visivo dal forte impatto simbolico.

“Questo giardino racconta la storia della vita: amore, dolore, nascita e morte”, spiega Sleper. “Ho voluto creare un mondo libero, dove natura, umanità e arte si intrecciano in una nuova armonia”.



Le opere, immerse in un contesto naturale intatto, conducono il visitatore in un universo mitico, riflesso del rapporto profondo tra la creatrice e il paesaggio montano che l’ha ispirata.



La dolcezza dell’arte

Ma l’esperienza non si ferma alla vista. In collaborazione con il maestro cioccolatiere Geert Jan Heesterbeek, Sleper ha realizzato una speciale collezione di cioccolatini ispirati al giardino.

La “scatola d’Isola” è una miniatura artistica che racchiude sapori, profumi e simboli dell’opera, con una quarta pralina creata appositamente per l’inaugurazione su richiesta della sindaca.



Chi è Jackie Sleper

Artista interdisciplinare di fama internazionale, Sleper è conosciuta per i suoi lavori vivaci e profondi, che spaziano dai collage alle installazioni.

Ispirata da figure femminili come Frida Kahlo e Rosa Luxemburg, Sleper affronta temi come la libertà, la vulnerabilità e l’equilibrio uomo-natura, con uno stile che mescola precisione artigianale e immaginazione illimitata.

Le sue opere, spesso realizzate in collaborazione con artigiani, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.



Informazioni pratiche

Luogo : Blacia Mâcon, Isola (Francia)

Data : Sabato 28 giugno 2025

Orar i:

09:00 – Accoglienza con tè e caffè

09:30 – Apertura ufficiale

10:15 – Visita guidata e conversazione con l’artista



Il giardino sarà visitabile gratuitamente ogni weekend, dalle 10 alle 16, da luglio a settembre.