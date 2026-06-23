Trasparenza fiscale, l’OCSE conferma Monaco al massimo livello di valutazione: mantenuto il rating “Conforme”

Da sinistra a destra: Anna Curau (AMSF), Romain Bugnicourt (Dipartimento delle Finanze e dell’Economia), Laura Greenwood-Repiquet (Dipartimento delle Finanze e dell’Economia). © DR

Il Principato di Monaco ha accolto con soddisfazione la pubblicazione, avvenuta venerdì 19 giugno 2026, del rapporto di monitoraggio rafforzato del Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Il documento è stato pubblicato dopo che la delegazione monegasca aveva presentato e difeso il proprio rapporto nel corso della sesta riunione del Gruppo di revisione tra pari e monitoraggio dell’OCSE, svoltasi a Parigi nel marzo 2026.

Monaco mantiene la valutazione di “Conforme”, il livello più elevato della scala di valutazione prevista dall’organismo internazionale. Il risultato conferma l’applicazione rigorosa e continuativa degli standard internazionali da parte del Principato.

La conclusione del Forum mondiale si inserisce nella continuità della valutazione “Conforme” già ottenuta nel 2018 e testimonia nel tempo la solidità del quadro giuridico e operativo adottato da Monaco.

Il risultato rappresenta inoltre un riconoscimento del lavoro svolto dalle istituzioni e dagli attori coinvolti nel sistema, finalizzato a garantire un dispositivo efficace, solido e pienamente allineato alle aspettative della comunità internazionale.

In un contesto normativo in costante evoluzione, il Principato dimostra la propria capacità di rispondere alle esigenze richieste nei diversi cicli di valutazione, mantenendo la propria azione ai più elevati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali.