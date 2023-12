Principato di Monaco. Le opere di Christian Bonavia denunciando la violenza verso le donne esposte al Comitato Internazionale AIAP Monaco presso l'UNESCO

Chi avrebbe mai detto che nella nostra cosiddetta era moderna, un’era in cui, dopo tante lotte, le donne sono riuscite a prosperare, ad affermarsi in qualsiasi campo precedentemente riservato agli uomini, avrebbe suscitato rivalità e persino violenza, manifestata anche all'interno delle coppie, dove, toccati nel loro ego, certi uomini non esitano a commettere l'irreparabile.

Sì, chi avrebbe detto che la violenza contro le donne sarebbe stata oggi la cronaca nera dei fatti quotidiani. Solo in Francia, nel nostro bel Paese, muoiono ogni giorno tre donne, vittime di coloro che avevano giurato di amarle, di proteggerle, mentre, da giudici supremi, hanno deciso sul loro diritto di vita e di morte.

Nella speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica e nel contempo di risvegliare le coscienze, è la violenza contro le donne nelle sue varie sfaccettature, che il pittore monegasco Christian Bonavia, tramite la sua mostra presso il Comitato Internazionale AIAP presso l’Unesco, ha voluto denunciare nel modo più eloquente e di maggior impatto.

Con grande emozione, la presidente del Comitato Internazionale AIAP Monaco presso l'UNESCO, signora Marie-Aimée Tivole, ha ritracciato il percorso del pittore di fama internazionale Christian Bonavia, al quale ha espresso i più vivi ringraziamenti per aver messo la sua arte al servizio di una causa volta a far riflettere e far cambiare le mentalità.

Durante l'inaugurazione, oltre alla presidente Marie-Aimée Tivole, il ​​vicepresidente Christian Giordan e la segretaria Natalia Stevens, erano anche presenti numerose e importanti personalità del mondo politico, giornalistico, culturale e sociale del Principato.

Principauté de Monaco. Les œuvres de Christian Bonavia dénonçant la violence envers les femmes aux cimaises du Comité International AIAP Monaco auprès de L’UNESCO

Principauté de Monaco. Qui aurait dit que dans notre époque dite moderne, une époque où après tant de luttes, la femme a pu s’épanouir, se faire valoir, y compris dans certains domaines réservés autrefois à la seule gent masculine, allait susciter autant de rivalité, de violence… se manifestant jusqu’au sein des couples où, atteints dans leurs égos, certains hommes n’hésitent pas à commettre l’irréparable.

Oui, qui aurait dit que la violence envers les femmes, ferait de nos jours la chronique quotidienne des faits d’hivers. Rien qu’en France, dans notre beau pays, trois femmes meurent chaque jours, victimes de ceux qui avaient pourtant juré de les aimer, le protéger… tandis qu’en juges suprêmes, ils avaient décidé sur leur droit de vie ou de mort.

Dans l’espoir de sensibiliser l’opinion publique et à la fois éveiller les consciences, c’est cette violence envers les femmes, dans ses diverses facettes, que le peintre monégasque Christian Bonavia, a voulu dénoncer, présentant lors de son exposition aux cimaises du Comité International AIAP auprès de l’UNESCO, des œuvres des plus parlantes et des plus percutantes.

Avec beaucoup d’émotion, la présidente de l’AIAP Monaco, Marie-Aimée Tivole, a tracé le parcours du peintre de renommée international, Christian Bonavia, en lui exprimant ses plus vifs remerciements pour avoir mis son art au service d’une cause visant à faire réfléchir et à faire changer les mentalités.

Lors du vernissage, outre à la présidente de l’AIAP Marie-Aimée Tivole, le vice-président Christian Giordan et la secrétaire Natalia Stevens, étaient également présents de nombreux personnages du monde politique, culturel et social de la Principauté.

M.S