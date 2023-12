ELKRON a Fiera Sicurezza: in evidenza i sistemi antintrusione ibridi mp3000 e medea, le centrali antincendio fap, i nuovi sofware di configurazione, supervisione e mapping iperfire

Grande partecipazione e numerose visite per lo stand del brand torinese Elkron a Fiera Sicurezza, l’evento espositivo internazionale dedicato alle soluzioni security e fire che si è tenuto nel novembre scorso presso la struttura espositiva di Milano Rho Fiere.

Negli spazi accoglienti e interattivi dello stand sono state presentate tutte le novità Elkron in merito al mercato security e dei sistemi di rilevazione incendi: le soluzioni antintrusione rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama della sicurezza, come i sistemi antintrusione ibridi MP3000 e Medea che sono stati i protagonisti dello stand Elkron.

«Abbiamo voluto rilanciare la nostra sfida ad un mercato della sicurezza sempre più evoluto e competitivo con prodotti all'altezza delle aspettative e delle esigenze di utenti e installatori – afferma Enrico Porcellana, Direttore Business Unit Elkron -. Siamo orgogliosi di essere tra i pochi marchi nel settore della sicurezza in grado di offrire un catalogo di sistemi professionali che comprendono sia la prevenzione e la rilevazione degli incendi negli edifici, sia la protezione da intrusioni indesiderate. Questa offerta completa di soluzioni ci posiziona in modo unico per soddisfare pienamente le diverse esigenze dei nostri clienti, garantendo le migliori performance».

Durante l’evento, che ha previsto anche la presenza del Super Installatore di Elkron, sono stati esposti i sistemi antintrusione ibridi Medea e MP3000, che con la loro tecnologia innovativa e la capacità di integrare dispositivi di terze parti, completano le necessità di sicurezza e monitoraggio espresse dagli utenti, soddisfando così anche le attuali esigenze di tutela e protezione degli edifici.

Per la parte Fire invece, sono stati in esposizione i sistemi antincendio della linea FAP, certificati e conformi alla EN54-13, con il nuovo software di configurazione, supervisione e mapping Iperfire.

Fiera Sicurezza ha rappresentato quindi un’opportunità straordinaria per interagire con i professionisti del settore, i clienti, i distributori e per confermare la solida presenza di Elkron nel mercato della Security.