Cyberattacco a Indigo: nel mirino i dati personali degli automobilisti

Il colosso dei parcheggi comunica una violazione ai propri sistemi. Nessun dato bancario compromesso, ma massima allerta per email e truffe.



Il gruppo Indigo, leader mondiale nel settore della sosta, è stato vittima di un attacco informatico che ha esposto i dati personali di numerosi clienti. A comunicarlo è stata la stessa azienda, che dallo scorso venerdì 18 aprile ha iniziato a inviare email informative agli utenti interessati.



Secondo quanto dichiarato da Indigo, l’attacco ha permesso a soggetti malintenzionati di introdursi nel sistema informativo dell’azienda, con la possibilità di accedere a informazioni personali sensibili. Tuttavia, l’azienda assicura che nessun dato bancario, password o credenziale di accesso all’app INDIGO Neo è stato coinvolto nell’incidente.



Quali dati sono stati compromessi

Tra le informazioni potenzialmente sottratte figurano:

Indirizzo email,

Numero di targa utilizzato per prenotazioni,

Nome e cognome,

Numero di telefono,

Indirizzo postale associato all’account cliente.

L’azienda ha immediatamente adottato misure di contenimento e ha rafforzato la sicurezza dei propri sistemi. Inoltre, ha sporto denuncia e notificato l’incidente alle autorità competenti.



Indigo invita alla prudenza: attenzione a email sospette

Nonostante al momento non siano emerse prove di utilizzi fraudolenti dei dati, Indigo invita i clienti alla massima prudenza. In particolare, raccomanda di fare attenzione a messaggi sospetti ricevuti via email, SMS o telefonate, soprattutto se contengono richieste di dati bancari o password.



“Non rispondete a comunicazioni sospette. Eliminateli immediatamente e non cliccate su link di provenienza incerta”, si legge nel comunicato. L’azienda suggerisce inoltre di modificare la password del proprio account sull’app Indigo Neo come misura precauzionale.



Presenza capillare in Costa Azzurra

Il gruppo Indigo è ampiamente presente anche in Costa Azzurra, dove gestisce numerosi parcheggi, tra cui:

Parking Indigo Nice Palais Méditerranée

Parking Indigo Nice Magnan

Parking Indigo Nice Arénas

Parking Indigo Nice Barla

Parking Indigo Nice Saleya

Parking Indigo Nice Louvre

Parking Indigo Nice Lenval

Parking Indigo Nice Saint-Roch

Parking Indigo Saint Paul De Vence

Parking Indigo Grasse La Foux

L’incidente rappresenta un’ulteriore conferma della crescente vulnerabilità delle infrastrutture digitali, anche in settori considerati “tradizionali” come quello della sosta. La protezione dei dati personali, ancora una volta, si conferma una priorità assoluta.