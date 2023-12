L'impatto delle auto usate nel mercato moderno

Le auto usate nel mercato moderno stanno sviluppando un impatto molto significativo. Il trend delle automotive sembra esser trainato dal noleggio a lungo termine, con evidenti risparmi e convenienze economiche e personali.

Il mondo delle vetture usate è in espansione. Complice la sensibilizzazione dell’impatto ambientale, ma anche l’esigenza di trovare delle soluzioni che consentano di far risparmiare e lasciare parte della propria liquidità economica.

Nei prossimi paragrafi affronteremo anche il tema collegato dell’ affitto di automobili usate e come questo tipo di servizio sta aiutando il settore a crescere enormemente negli ultimi anni.

Noleggio di auto usate: un nuovo tipo di approccio

Nonostante la difficoltà nell'anticipare le tendenze, sembra che l'evoluzione del settore del noleggio a lungo termine stia assumendo una direzione piuttosto chiara ed evidente. Dopo l'impatto della pandemia legata al Covid-19, il comparto automobilistico ha registrato un notevole aumento degli affitti per un tempo piuttosto lungo.

Per adeguarsi a questo scenario, le società di autonoleggio hanno introdotto un'opzione ancor più allettante: il noleggio a lungo termine di veicoli usati, con la promessa di garantire un'esperienza simile se non uguale, a quella di un veicolo nuovo.

Rispetto all'acquisto di un'auto usata da un privato, questa alternativa offre notevoli differenze e vantaggi economici, compresa una garanzia aggiuntiva sullo stato del veicolo, con assistenza garantita in caso di necessità o eventuali problemi.

I contratti di locazione di un'auto usata, garantiscono la tranquillità di poter guidare un veicolo in condizioni eccellenti, il tutto a costi significativamente inferiori rispetto all'acquisto o al noleggio di un veicolo completamente nuovo.

Nonostante le differenze rispetto a un veicolo nuovo, le condizioni per il noleggio a lungo termine di un'auto usata rimangono costanti: un canone mensile fisso che include tutti i servizi necessari.

Nasce a tal proposito il concetto della rata "all inclusive", che implica la copertura di servizi come l'assicurazione RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza stradale, un limite chilometrico prestabilito e la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo in caso di necessità.

Tuttavia, è sempre consigliabile esaminare attentamente ogni aspetto quando si valuta l'opzione di un'auto usata, indipendentemente dalla scelta tra l'acquisto e il noleggio. Fattori chiave da considerare includono il chilometraggio effettivo del veicolo, la sua storia, la regolarità delle revisioni, lo stato degli pneumatici e le condizioni generali della macchina. Questi elementi sono assolutamente importanti per determinare la convenienza dell'acquisto o del noleggio e per evitare sorprese spiacevoli.

Uno dei motivi per cui i contratti di noleggio a lungo termine di veicoli usati sono particolarmente apprezzati è legato alla tranquillità mentale degli automobilisti. Chiunque abbia sottoscritto un contratto di affitto del veicolo non dovrà preoccuparsi di nulla, se non del pagamento del bollo auto e del rifornimento di carburante.

5 Motivi per noleggiare un’auto usata

Noleggiare un’auto usata è un vantaggio sia personale che economico. Uno degli aspetti più apprezzati da tutti, è la possibilità di poter beneficiare di un veicolo “pari al nuovo”, e poter spendere molti meno soldi (specialmente nei contratti NLT dove non vi sono imprevisti).

Il canone di locazione a lungo termine per un'auto usata offre gli stessi vantaggi del contratto NLT di un veicolo nuovo, includendo una serie di servizi fondamentali nella rata all-inclusive.

Nonostante si tratti di un "veicolo usato", i benefici sono significativi. Ecco un riassunto in 5 punti estremamente importanti, per poi trarre le proprie conclusioni:

Chilometraggio verificato: Attraverso l'accesso all'area dedicata alla verifica delle ultime revisioni nel Portale dell'Automobilista, puoi consultare il numero effettivo dei chilometri percorsi. Ciò assicura che i chilometri riportati sul quadro dell'abitacolo corrispondano alla realtà, fornendo trasparenza e affidabilità. Storicità del mezzo usato: Utilizzando le targhe dell'auto, è possibile ottenere informazioni sull'eventuale coinvolgimento del veicolo in incidenti stradali o guasti irreparabili. Conoscere la storia passata del veicolo è indispensabile per una valutazione corretta e accurata prima di decidere se acquistarlo o noleggiarlo. Revisione regolare: Nonostante la manutenzione sia inclusa nei contratti di noleggio a lungo termine (NLT), è sempre importante assicurarsi che la macchina sia stata sottoposta a revisioni regolari. Questo contribuisce a ridurre il rischio di spiacevoli sorprese legate a problemi meccanici. Condizioni degli pneumatici: La verifica dello stato degli pneumatici fornisce ulteriori dettagli sulla stabilità del veicolo. In caso di incertezza, consultare un gommista di fiducia per ottenere un parere professionale è consigliabile, garantendo la sicurezza e le prestazioni ottimali. Stato generale del veicolo: Le condizioni di un'auto non riguardano solo l'aspetto meccanico, ma includono anche la carrozzeria. Graffi, danni, ammaccature e altre imperfezioni possono essere indicativi di coinvolgimenti in incidenti stradali passati. La valutazione completa dello stato generale contribuisce a prendere decisioni informate sull'acquisto o il noleggio.

Questi punti chiave sottolineano l'impegno nel garantire un'esperienza di guida sicura, affidabile e trasparente, anche nel contesto del noleggio a lungo termine di veicoli usati.

A tal proposito crediamo fortemente che le auto usate possano riscuotere il loro successo anche in un mercato moderno, data la possibilità di poter usufruire di veicoli ibridi, elettrici e al passo con i tempi odierni.