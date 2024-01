Anche nel Principato il 2023 registra un calo demografico: nati 58 bambini in meno del 2022

Come consuetudine, ad ogni inizio anno il Comune di Monaco presenta le cifre dello Stato Civile di quello appena trascorso. Più vicino alla popolazione, il Servizio dello Stato Civile - Nazionalità accompagna gli amministrati durante tutta la loro vita.

Nascite, matrimoni, decessi: ogni evento che riguarda le persone monegasche o di nazionalità straniera nate, sposate o decedute nel Principato è registrato nell'archivio di Stato. L'atto più vecchio risale addirittura al XVI secolo.

STATISTICHE 2023

NASCITE

Sono nati 804 bambini (416 maschi e 388 femmine) a fronte di 538 decessi. I matrimoni sono stati 194, mentre i divorzi 64.

L'anno prevedente erano nati 862 bambini con 528 decessi. I matrimoni erano stati 191 con 58 divorzi.

La natalità quindi fa registrare un saldo negativo di 58 unità.

Le 804 nascite hanno avuto luogo presso la Maternità del Centro Ospedaliero Princesse Grace (CHPG). 400 nascite sono frutto di unioni matrimoniali (dette «legittime) e 404 bambini sono nati fuori dal matrimonio.

Per quanto riguarda il luogo di residenza, 229 famiglie erano domiciliate a Monaco, mentre 575 altre nascite riguardano genitori domiciliati fuori del Principato. Per la maggior parte nei Comuni di Mentone (172), Roquebrune-Cap-Martin (89) e Beausoleil (82).

Infine, la top 5 dei nomi più attribuiti nel 2023 posiziona in testa Louise, Chloé, Emma, Jade e Chiara per le bambine e Theo, Gabriel, Leo, Leonardo e Andrea per i bambini.

DECESSI

Per quanto riguarda i decessi sono morte 538 persone, delle quali 274 uomini e 264 donne. Sono stati 10 in più rispetto il 2022 i morti nel Principato.

Oltre il 79% dei decessi si è verificato in ospedale, (10%), in clinica (1%) o in casa di riposo.

Tra le persone decedute, 258 erano domiciliate a Monaco e 280 nei comuni limitrofi.

MATRIMONI/DIVORZI

Infine, 194 matrimoni sono stati censiti nel Principato nel 2023 (contro 191 nel 2022): due hanno unito persone di nazionalità monegasca; 35 uomini monegaschi hanno sposato una donna di nazionalità straniera; 28 donne monegasche hanno scelto un marito straniero.

Il numero di divorzi è superiore a quello dell'anno scorso, ossia 64 divorzi registrati nel 2023, di tutte le nazionalità.