Cannes, al via i lavori di ristrutturazione del cinema Star (Foto)

Cinema Star in progetto @starimmo

I lavori di ristrutturazione dell'emblematico cinema Star, situato in rue d'Antibes a Cannes, sono appena iniziati, con l'obiettivo di riaprire il sito alla fine del 2025.

Il cinema è stato temporaneamente chiuso nel gennaio 2016 dal suo proprietario, la società Starimmo, per intraprendere un'operazione di ristrutturazione completa.

Dopo un lungo iter amministrativo, il progetto è stato validato e lo Star si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia.

Così David Lisnard, sindaco di Cannes: “Tra le singolarità di Cannes c'è quella di avere ancora i cinema in centro, un'eccezione per città di queste dimensioni.

Lo Star fa parte della storia di Cannes e del suo patrimonio e risponde a diverse sfide e genera effetti positivi per l'animazione della città.

Il progetto prevede la creazione di un bellissimo oggetto architettonico sul lato sud e l’accurata ristrutturazione della facciata sul lato rue d’Antibes. Sono lieto che sia possibile realizzare attrezzature che garantiscono la transizione tra le attività diurne della rue d'Antibes e quelle notturne del Carré d'or”.

Il progetto di ristrutturazione dell'intero stabilimento prevede la realizzazione di quattro moderne sale di proiezione (per una capienza complessiva di 539 posti) e la realizzazione di locali commerciali. Si prevede un cinema in cui tutte le sale saranno dotate delle tecnologie più avanzate in termini di proiezione – immagine e suono, puntando su un servizio di fascia alta.

Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, Cannes comprenderà quattro grandi cinema: il Cineum-Cannes, l'Olympia, l'Arcades e lo Star e ben 4.742 posti (senza contare quelli di sale di proiezione occasionali come il Raimu, il Licorne, l'Alexandre III o l'Espace Miramar) in tutto il comune.