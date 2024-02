Sorveglianza delle spiagge di Mentone: 13 giovani ottengono il Certificato Nazionale di Sicurezza e Salvataggio in Acqua

Con i suoi 4.100 metri di spiaggia e gli oltre 40.000 turisti accolti ogni estate, il Comune fa della sicurezza dei bagnanti una priorità.

Così, per la prima volta, ha organizzato, in partenariato con la SDIS 06, la Mission Locale Est 06 e il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin, una sessione di formazione per il Certificato Nazionale di Sicurezza e Salvataggio in Acqua (BNSSA).

L'addestramento si è svolto ieri, mercoledì 14 febbraio e ha visto la partecipazione di tredici donne e uomini di età compresa tra i 17 ei 40 anni che hanno sostenuto i test nella piscina Alex-Jany.

Potranno ora presentare domanda al Comune o allo SDIS06 per diventare supervisori acquatici durante la stagione estiva.