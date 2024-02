Monaco, la Direzione dell'Ambiente organizza una mattinata alla scoperta della biodiversità

Tra i settori più notevoli in termini di biodiversità, sia in numero di specie che in specie patrimoniali, meritano di essere citate le scogliere del Porto di Fontvieille.

Questa attività è aperta a 15 persone di ogni età. I binocoli saranno a vostra disposizione, ma potrete anche portare il vostro equipaggiamento.

Per prenotare il tuo posto, ti preghiamo di contattare la Direzione dell'Ambiente via email via environ@gouv.mc o per telefono durante la settimana al (+377) 98 98 83 41 che ti darà l'ora e il luogo dell'appuntamento