Mentone, i cittadini dei quartieri incontrano gli eletti per migliorare la vita della loro zona

In ogni circoscrizione, una volta al mese (eccetto i mesi di luglio e agosto e durante i periodi elettorali) viene ricoperta una carica da uno o più rappresentanti eletti.

Permette ai residenti locali di discutere dove vivono e di sollevare problemi che il Comune non ha individuato o ritardato a risolvere. Gli eletti hanno il compito di trasmettere i reclami al municipio affinché possano essere trattati dai servizi comunali e di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche.

L'obiettivo finale è migliorare le condizioni di vita di ciascun residente di Mentone nel luogo in cui vive.

Di seguito sono riportati gli orari degli uffici per ciascun distretto:

Si può tuttavia far pervenire le eventuali lamentele al sindaco per posta scrivendo a: Mairie de Mentone BP 69 - 06502 MENTON Cedexo per e-mail viedesquartiers@ville-menton.fr. Infine, telefonicamente al 04 92 10 50 02