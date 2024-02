Monaco, ad aprile al Museo Oceanografico prestigioso concerto della pianista Varduhi Yeritsyan

Venerdì 5 aprile alle ore 20 al Museo Oceanografico di Monaco eccezionale concerto con la pianista Varduhi Yeritsyan.

Pianista franco-armena, formata al Conservatorio nazionale superiore di musica e di danza di Parigi, dove insegna dal 2011, Varduhi Yeritsyan è un'artista dal vasto repertorio.

Alla fine dei suoi studi con Brigitte Engerer, che fu un vero mentore per lei, vinse il concorso Avant-Scènes del CNSMD di Parigi. In seguito è stata insignita della Fondazione Natixis - Banca Popolare ed è stata Rivelazione Classica dell'Adami nel 2007. Invitata da numerosi festival (Folle Journée de Nantes, La Roque d'Anthéron, Piano aux Jacobins de Toulouse), ha suonato su numerosi palcoscenici francesi e internazionali come la Città della musica a Parigi, il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie ceca.

Conosciuta per le sue interpretazioni di Alexandre Scriabine di cui interpreta regolarmente l'integrale delle Sonate per pianoforte che ha registrato presso Paraty, è anche una camerista appassionata che ha condiviso la scena con il quartetto Danel, Renaud Capuçon, Marc Coppey, François-Frédéric Guy e Jean-Marc Phillips-Varjabédian.

Ama anche il ruolo di solista e ha interpretato sotto la direzione di chef come Alain Altinoglu, Fabien Gabel, Bruno Mantovani o Tugan Sokhiev con le orchestre di Île-de-France, della BBC di Londra, della Casa da Música di Porto e del Capitole di Tolosa.

Il concerto sarà preceduto dalla conferenza "La musica per pianoforte di Robert Schumann" di Bruno Mantovani, direttore artistico del festival e Brigitte François-Sappey, musicologo.

Iscrizione presso Juliette Muzio: muzio.juliette@printempsdesarts.mc o (+377) 93 25 54 08