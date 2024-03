Mentone ha un nuovo punto ricettivo: ha aperto le sue porte il Résidence Hôtelière Chambord

Il Résidence Hôtelière Chambord ha appena aperto le sue porte nel cuore di Mentone, offrendo un'esperienza di alloggio lussuosa e insuperabile in un ambiente elegante e raffinato.

Nascosto a pochi passi dal mare e dalla stazione ferroviaria e degli autobus, questo affascinante residence offre una squisita selezione di alloggi progettati per soddisfare i gusti più esigenti.

Il residence, che fa di tutto per essere classificato 3 stelle, si distingue per le sue 13 camere di lusso, doppie o doppie, 4 suite, 1 studio di prestigio, 1 studio attico, 7 bilocali di prestigio e 1 bilocale attico, Ognuno offre un'atmosfera unica e una decorazione accuratamente elaborata.

Ogni camera è un'opera d'arte in sé, con murales ispiratori che trasportano gli ospiti in Universi diversi e affascinanti.

Che siate attratti da incantevoli scene floreali, impressionanti rappresentazioni di animali, eleganti omaggi al Carnevale di Venezia, stampe giapponesi senza tempo o preferisca tocchi decisamente moderni, il residence Hôtel Chambord offre una gamma di scelte che sedurrà tutti i visitatori.

Alcune delle suite offrono anche terrazze molto spaziose, con viste panoramiche sui dintorni e splendide viste sul mare, aggiungendo un tocco in più di comfort e serenità all'esperienza di soggiorno.

Ogni alloggio è attrezzato con cura, con attenzione ai dettagli. Le camere sono dotate di aria condizionata, scrivania, bollitore, frigorifero, cassaforte, TV a schermo piatto e bagno privato con doccia. Alcune vantano una cucina con lavastoviglie, forno e microonde.

Ogni mattina viene servita una colazione continentale e à la carte. Il personale della reception, aperto 24h/24, parla inglese, francese e italiano.

Soggiornerete vicino alle spiagge di Borrigo, al casinò e ai mercati e gli ospiti possono usufruire del parcheggio. «Da noi nulla è lasciato al caso», dice Benza, la direttrice della residenza. «Ogni alloggio è stato progettato nei minimi dettagli per garantire un'esperienza eccezionale per i nostri ospiti. Abbiamo voluto creare un ambiente dove comfort, stile e lusso si fondono armoniosamente. »

Infatti, il residence Hotelière è stato progettato per riflettere la raffinatezza e la cura dei dettagli di una padrona di casa esigente. Per un soggiorno romantico in riva al mare, una fuga con gli amici o un viaggio d'affari, il residence Hôtel Chambord promette un soggiorno indimenticabile a Mentone