5000 punti vendita per Bios Line

Ben radicata nel mercato domestico con una presenza consolidata di oltre 5 mila punti vendita, Bios Line, leader nella ricerca e nella produzione di prodotti naturali su base fitoterapica per il benessere personale, sta dirigendo il suo sguardo verso l’espansione internazionale. Distribuita in 42 Paesi nel mondo ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia attraverso l’apertura, lo scorso settembre, della prima filiale estera a Barcellona, una sede strategica per la conquista del mercato iberico dove sul territorio sono presenti oltre 20 mila farmacie.

Bios Line ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 45 milioni di euro, evidenziando un incremento un incremento costante dell’8% negli ultimi tre anni. Si tratta di numeri che vanno ben oltre il successo finanziario perché confermano la validità di un modello d’impresa perseguito fin dalla sua fondazione, a metà degli anni ottanta.

La ricerca costante interna e condotta in collaborazione con centri indipendenti e istituti universitari, ha permesso, nel corso degli anni, di individuare nuovi ingredienti e sviluppare nuovi composti che, sempre su base fitoterapica, hanno consentito la realizzazione di integratori naturali particolarmente innovativi e capaci di intercettare le esigenze di mercato.