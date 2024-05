Regali di laurea: 7 idee che non passano mai di moda

Il giorno della laurea è uno dei momenti più belli e significativi nella vita di una persona che ha deciso di intraprendere un percorso di studi per realizzare il proprio sogno. Si tratta di un momento in cui poter finalmente festeggiare il successo raggiunto, seppur non senza cadute e attimi di difficoltà.

Per questo per ogni laureando è importante festeggiarlo con le persone più care, amici e parenti tutti. Da parte degli invitati è quindi altrettanto importante regalare qualcosa di speciale, perfettamente adatto a questo importante traguardo.

Se si è tra gli invitati di una laurea e non si sa cosa regalare, ecco 7 idee dalle quali prendere ispirazione.

1. Un gioiello d'oro

I gioielli sono sempre un grande classico, il regalo perfetto da fare in ogni occasione, anche per una laurea. Per essere di valore e adeguati a una ricorrenza così importante per il laureando, si può scegliere come materiale l'oro, giallo o bianco che sia.

Si può ad esempio scegliere una collana d'oro su gioiapura.it, sito su cui è possibile trovare tantissimi modelli differenti. A seconda dei gusti e della personalità della persona che la riceverà, si può scegliere tra punti luce, pendenti, catenine semplici o con charms, oppure versioni personalizzabili con iniziali o nomi.

E se non si vuole regalare una collana, anche orecchini, braccialetti e orologi possono essere delle buone alternative.

2. Una penna particolare

Qualunque sia la laurea conquistata, ogni laureando non può non apprezzare una bellissima penna. Potrebbe trattarsi di una penna stilografica o di un pezzo unico da collezione, da tenere sulla propria scrivania e da sfoggiare durante le occasioni davvero speciali.

Ne esistono di diversi tipi, da quelle in argento a quelle con inserti in oro, per passare a quelle con Swarovski o cristalli, o ancora con incisioni personalizzate.

3. Un simbolo portafortuna

Tra i pensierini più comuni da fare per una laurea c'è sicuramente l'immancabile gufo portafortuna. Questo rapace è infatti da sempre simbolo di buon auspicio e saggezza, ed è quindi azzeccatissimo da regalare a una persona che sta per muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro dopo tanto studio e sacrifici.

Si può scegliere di donare il gufo portafortuna sottoforma di piccolo oggetto in ceramica, di charms, di cornice o ancora di soprammobile in argento.

4. Una ventiquattrore

Al pari della penna, anche la borsa ventiquattrore è uno dei regali per la laurea più classici e apprezzati. Si tratta di un accessorio sempre utile, versatile e adatto proprio a tutti, qualunque sia la professione del laureato in questione. Si può scegliere in pelle o in tessuto, da portare a mano, a tracolla o a mo' di zainetto.

5. Un accessorio da scrivania

Per la maggior parte dei laureandi si prospettano delle giornate anche da trascorrere nel proprio ufficio. E cosa c'è di meglio, allora, che regalare loro qualcosa che potrà essere utile per svolgere il proprio lavoro? In questo, gli accessori da scrivania sono indispensabili.

Se si decide di optare per questa idea, si hanno davvero moltissime possibilità: chiavette USB, mouse e tappetini, agende e powerbank sono solo alcune delle papabili proposte.

Anche una stampa motivazionale da appendere potrebbe essere un regalo carino e originale, perfetto da guardare ogni mattina per iniziare la giornata lavorativa al meglio.

6. Un taccuino digitale

Tra i regali tecnologici più utili troviamo in lista anche il taccuino digitale. É l'ideale per chi avrà bisogno di prendere appunti e segnare appuntamenti senza sprecare carta, per pianificare e organizzare ogni giornata lavorativa e per appuntare idee e pensieri. Si tratta di strumenti molto simili a normali taccuini, con tanto di penna con la quale scrivere direttamente sullo schermo.

7. Una targa personalizzata

Anche un piccolo regalo come una targa personalizzata può essere molto apprezzato da chi lo riceverà. Se si è un amico o si vuole regalare un pensierino senza spendere grosse cifre, questa può essere un'idea unica e significativa. Sulla targa di laurea puoi far incidere una frase o un augurio speciale, oppure una citazione motivazionale di grande impatto emotivo.