Cagnes sur Mer: tante novità al Polygone Riviera

Sono molte le novità messe in campo dal Polygone Riviera.

Lezioni di ballo e programmi sportivi, oltre a nuove proposte commerciali: il grande centro commerciale di Cagnes sur Mer stringe importanti collaborazioni con operatori locali per offrire nuove esperienze per l'intera famiglia.





Fit4mom: sessioni sportive dedicate alle mamme

Dall'11 marzo, tutti i lunedì dalle 9 alle 10, in collaborazione con FIT4MOM, Polygone Riviera propone sessioni di fitness adatte a mamma e bambino.

Cardio, pesistica e fitness all'aria aperta, in 3 luoghi emblematici del centro commerciale.

Dopo il grande successo dei suoi workshop nel 2023, Kat Guessard, preparatrice di fitness, sviluppa piani di fitness prenatale e postnatale.

Luogo d'incontro, davanti alla tête du Guetteur per una sessione di Stroller Strides.

Iniziazione alle danze afro - caraibiche

L’invito è quello di lasciarsi trasportare dal ritmo di danze accattivanti: Polygone Riviera e il coreografo JP Styl’ tornano ad aprile con iniziazioni completamente gratuite adatte a tutti i livelli.

Rappresentano un'occasione perfetta per muoversi, divertirsi e conoscere nuove persone.

Incontro, ogni primo venerdì di ogni mese (a partire da venerdì 5 aprile), davanti al cinema dalle 18.





Il concept store “Pop Riviera” propone nuove tematiche

Dopo un primo grande successo, il “Pop Riviera” torna, fino a domenica 10 marzo, sul tema del benessere.

I visitatori sono invitati a vivere un’esperienza immersiva alla scoperta di un universo che unisce le conquiste di creatori locali e laboratori di ogni genere (yoga, astro, bellezza).



Vide-dressing des influenceurs: ovvero come valorizzare la moda della seconda mano

L’appuntamento imperdibile per gli amanti della moda durevole fa il suo grande ritorno sabato 20 marzo, durante le vacanze di Pasqua e venerdì 26 aprile, dalle 10 alle 17.

Per la sua terza edizione, il vide-dressing del Polygone Riviera accoglie le influencer Martika Caringella, Liam Dibenedetto e Camille Froment.

Un angolo dedicato, situato di fronte al negozio Lacoste, propone abbigliamento e accessori di seconda mano, a prezzi accessibili.





Informazioni pratiche

Negozi: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 19.

Ristoranti e multisala: dal lunedì alla domenica, dalle 10 a mezzanotte.

Grand Frais: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. Domenica, dalle 9 alle 12,30.

Marie Blachère: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19,30 - Chiuso la domenica.

Casinò Terrazur: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 4.

Palestra Topfit: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 19.

Parcheggi sotterranei: aperti dalle 8 alle 4 - 2 ore di parcheggio gratuito + 2 ore gratuite per i membri del programma fedeltà del centro. Gratuito per qualsiasi ingresso dopo le 18.