Cannes, un murale dedicato a Guy de Maupassant. E’ il ventunesimo in città (Foto)

Un altro grande affresco ha fatto la comparsa sui muri di Cannes: in Rue Louis Blanc 28 è stato inaugurato quello in omaggio a Guy de Maupassant (1850-1893), uno dei più grandi scrittori francesi e alle sue opere adattate per il cinema .

L’affresco si trova proprio di fronte allo “Chalet de l’Isère” che fu una delle sue ultime residenze.

Dopo il ritratto di Jean-Paul Belmondo e quello dedicato al film “Un uomo e una donna”, quello di Guy de Maupassant è il ventunesimo muro dipinto in città.

Opere monumentali dedicate alla settima arte che celebrano scene iconiche o attori famosi in tutti i quartieri della città.

Una scelta dell’amministrazione comunale, diretta da David Lisnard, che mira ad estendere l'accesso all'arte e alla cultura al maggior numero di persone così da migliorare la qualità della vita degli abitanti, sostenere la creatività e rafforzare l'attrattiva di Cannes coltivandone l'identità.

Così David Lisnard sindaco di Cannes: “Guy de Maupassant è senza dubbio uno dei più grandi scrittori e giornalisti francesi. È grazie alla sua barca, la Bel-Ami, che scopre Cannes, di cui si innamora subito. In ricordo dell'opera artistica che ha lasciato in eredità alla Francia e al mondo intero, il Comune di Cannes gli dedica un murale di 95 m2 situato proprio di fronte allo “Chalet de l'Isère”, dove risiedeva, e vicino alla strada che porta il suo nome. Il quartiere di Avenue de Grasse accoglie così il suo primo affresco”.







Si tratta della ventunesima realizzazione del Piano Affreschi che risponde a tre finalità: abbellire gli edifici, coltivare l'identità della città dipingendo facciate con i ritratti di attori e film famosi e rafforzare l'attrattiva turistica di Cannes perché questi scatti sono ripresi in tutto il mondo.



Questo l’elenco e la relativa ubicazione dei 21 murales di Cannes

Cinéma Cannes, Place Cornut-Gentille/ 2 quai Saint-Pierre

Charlie Chaplin «Le Kid», 10 bd Vallombrosa

Hôtel de la Plage, « Les vacances de M. Hulot », 7 rue Saint-Dizier

Trompe l’oeil « Le Barbarella », Place du Suquet, 16 rue Saint-Dizier

L’envers du décor, 7 rue des Suisses

Buster Keaton « Le Caméraman », 29 boulevard Victor Tuby

Gérard Philipe « Fanfan la Tulipe », 3 boulevard Victor Tuby

Le 7e art, Place du 18 juin

Marylin Monroe, 16-boulevard d’Alsace

Harold Llyod « Safety Last », 9 rue Louis Brailles

Les baisers de cinéma, Boulevard de la République

Cannes movie car museum, Parking Berthelot-ex Diabolika

La leçon de Piano de Jane Campion, Pont Alexandre III

Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Pont Alexandre III

Alain Delon « Plein Soleil », Avenue Francis Tonner

20 000 lieues sous les mers, Passage Pierre Sémard

Les demoiselles de Rochefort, Parking Migno à République

Jean-Paul Belmondo, 7 rue Jean-Jaurès

Taxi Driver, Boulevard de la République 87

Un homme et une femme, 150 avenue Michel Jourdan

Guy de Maupassant, Rue Louis Blanc 28