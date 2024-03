Congiuntura positiva e prospettive record nel 2024 per il Grimaldi Forum Monte-Carlo

Il 2023 è stato un anno fiorente per il Grimaldi Forum, con 106 eventi e livelli di partecipazione eccezionali. Con 15.000 partecipanti per AMWC, 10.500 visitatori per Luxe Pack e 11.300 incontri d'affari per Les Assises, alcuni dei clienti ricorrenti del GFM hanno persino battuto tutti i loro record.

Un'altra performance, la grande mostra estiva Monet in piena luce ha accolto 120.000 visitatori in meno di due mesi, un punteggio storico. In questo inizio d'anno, il Grimaldi Forum conferma un fatturato 2023 che rappresenta quasi il 92% di quello del 2019, il suo miglior anno.

Oltre ai suoi clienti abituali, il centro culturale e congressuale del Principato ha attirato quest'anno nuovi clienti come il concorso di moda sostenibile Junk Kouture (febbraio), l'evento sportivo Padel Best Expo (aprile), la convenzione SLB Digital Forum (settembre) o ancora la convenzione Century 21 (ottobre).

Il 2024 vede anche il ritorno di eventi, come ad esempio Ever Monaco, a novembre. Con un fitto portafoglio ordini, il Grimaldi Forum ha già un fatturato 2024 superiore a quello del suo anno di riferimento 2019.

CMB Monaco ha rinnovato il 9 gennaio scorso, e per la 19a volta, la propria fiducia al Grimaldi Forum firmando con quest'ultimo una convenzione di partnership premium e ufficiale. Pur essendo associata all'immagine del Grimaldi Forum, CMB Monaco permette a quest'ultimo di sviluppare la sua offerta culturale e contribuisce al suo fianco all'irradiazione del Principato. È una partnership storica, tra due entità che condividono gli stessi valori, e quest'anno continuano un nuovo progetto comune nel campo della Responsabilità Sociale a beneficio dell'Associazione Monaco Disease Power.

All'alba dei suoi 25 anni nel 2025, il Grimaldi Forum riceverà il suo più bel regalo di compleanno: l'ampliamento del suo edificio nell'ambito del progetto di estensione del territorio monegasco Mareterra. Più bello e operativo che mai, il Grimaldi Forum mostrerà il 50% di superficie aggiuntiva di esposizione, ovvero 6.000 m2 di spazi complementari ai quali si aggiungeranno 2.000 m2 in esterno, senza dimenticare una ristrutturazione completa delle sue facciate, una metamorfosi tempestiva in un settore degli eventi particolarmente competitivo e desideroso di novità