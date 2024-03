Monaco, presentata l'iniziativa "Yes Women": al centro la lotta contro l'AIDS

Al Port Palace Hotel di Monaco, è stato presentato il progetto Yes Women, guidato da Fight Aids Monaco e Coalition PLUS, una coalizione internazionale di ONG comunitarie contro l'AIDS con sede in Francia.

Il 13 giugno prossimo, l'Hotel InterContinental Paris le Grand ospiterà una serata d'eccezione, un gala di beneficenza per conto di Yes Women. Questo progetto è innanzitutto un'idea di Nicole Dionne.

Pensionata originaria del Quebec residente a Monaco da 10 anni, quest'ultima si è rapidamente impegnata per Fight Aids Monaco, diventando mecenate dell'associazione: "Una mattina mi sono alzata e ho detto a mio marito: la maggior parte delle volte sono uomini che ricevono onori. Perché non creare un evento per onorare le donne?".

Il tema della lotta contro l'AIDS si impone naturalmente. Il marito di Nicole, Gervais Dionne, è uno scienziato e co-fondatore di BioChem Pharma, società quebecchese nata negli anni '80 che ha lavorato alla creazione e alla commercializzazione del 3TC, una molecola in grado di rallentare la tenace replicazione dell'HIV. Una scoperta molto importante nella lotta contro la malattia, utilizzata in molti trattamenti ancora oggi. Nel 2022, l'epidemia di HIV ha colpito 39 milioni di

Con il sostegno della principessa Stéphanie, presidente di Fight Aids Monaco, l'iniziativa è stata lanciata. Membro del comitato organizzatore di Yes Women, Nicole Dionne ha partecipato alla selezione delle 6 donne che saranno premiate la sera del 13 giugno. «Donne che, attraverso le loro fondazioni o associazioni, hanno davvero dato la vita per questa causa», conclude la donna, orgogliosa del risultato di questa prima edizione di un evento che spera di vedere diventare perenne.