Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale .

Con l'avvicinarsi della primavera, le temperature miti annunciano l'inizio della fioritura delle betulle e la dispersione del polline allergenico.

Secondo le previsioni del partenariato RNSA-Météo France, i primi pollini di betulla sono attesi intorno al 23 marzo su gran parte della Francia, soprattutto a nord della linea Bordeaux-Grenoble.

Daranno presto fastidio ai soggetti allergici che dovranno già prepararsi alle prossime settimane più complicate, soprattutto verso la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli alla dispersione dei pollini (temperature miti, assenza di precipitazioni, un po' di vento).





Il polline di frassino sta guadagnando slancio e sta attualmente diventando prevalente in molti dipartimenti, causando un rischio di allergia di livello da basso a medio a livello locale.



La miscela di pollini di pioppo, carpino, salice, ontano, frassino e cipresso può aumentare il rischio di allergia a un livello medio in diversi reparti, soprattutto durante le giornate primaverili.



Nel Sud della Francia, i pollini delle Cupressacee (cipresso) mantengono un rischio allergico elevato, anche se iniziano a diminuire. Rimangono responsabili di un elevato rischio di allergie ancora per qualche giorno.





Il polline di Parietaria (Urticacee) resta presente in tutto il Mediterraneo con un rischio allergico medio nel Var e basso nei dipartimenti limitrofi.



Il polline del platano sta gradualmente arrivando nel Mediterraneo con un basso rischio di allergia. Presto saranno presenti nella maggior parte delle grandi città della Francia, dove questi alberi sono stati ampiamente piantati in passato.



I pollini delle graminacee sono sempre più numerosi al Sud e nell'Ovest del Paese con un basso rischio allergico.



Anche i pini iniziano ad impollinare e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi) ma non si tratta di pollini allergenici.



Solo i rovesci di pioggia potranno dare una tregua temporanea agli allergici, ma attenzione, perché con il ritorno del sole gli allergici saranno nuovamente infastiditi dai pollini.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: