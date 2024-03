Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale .

Se all'inizio della primavera si ha il naso che cola, prurito agli occhi, gola irritata, probabilmente si é allergici al polline di betulla.



I primi pollini di betulla sono visibili da diversi giorni e le concentrazioni dovrebbero aumentare nelle prossime settimane su buona parte della Francia, soprattutto a nord della linea Bordeaux-Grenoble, anche se l'inizio sarà probabilmente più timido dovuto al clima fresco e umido previsto per fine di marzo che limiterà per il momento il rischio di allergie a livelli bassi.





Il polline di frassino continua a crescere con un rischio di allergia di livello medio-basso. La miscela di pollini di pioppo, carpino, salice, ontano, frassino e cipresso può aumentare il rischio di allergia a un livello medio in molti Dipartimenti.



Nel Mediterraneo, il polline delle Cupressacee (cipresso) non ha detto la sua ultima parola e si sta indebolendo molto lentamente con un rischio di allergia ancora elevato.

I pollini di Parietaria (Urticacee) rimangono presenti in questa stessa area con un rischio di allergia di livello medio-basso.





Il polline del platano è presente anche in tutto il Mediterraneo con un rischio allergico di livello medio-basso: presto saranno presenti nella maggior parte delle grandi città della Francia, dove questi alberi sono stati ampiamente piantati in passato.



Attenzione ai microaghi del platano che sono molto irritanti e possono provocare tosse.





Erbe e querce sono in fioritura soprattutto nella parte occidentale del paese e intorno al Mediterraneo con un basso rischio di allergia.



Anche i pini sono in fiore e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi) ma non si tratta di pollini allergenici.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: