Nizza, aumenta la Taxe Foncière? Mercoledì la decisione del Consiglio Municipale

Dopo 15 anni di “moratoria”, una stangata sulla casa sta per abbattersi sulla città di Nizza: mercoledì 27 marzo 2024 il Consiglio Municipale potrebbe dare il via ad un pacchetto di aumenti relativi alla Taxe Foncière.

Un aumento diversificato per prime e seconde case e per aree da edificare, che avrà un effetto moltiplicatore poiché “la casa” già sconterà il rincaro del valore locativo, base di calcolo per determinare l’imposta.

Si tratta di assicurare, spiegano alla Mairie, la copertura di una cinquantina di milioni di euro di spese supplementari previste nel 2024 per lo più destinate ad investimenti.

Così viene spiegata, in una dichiarazione a Nice Matin, la proposta che il Consiglio Municipale di Nizza dovrà esaminare mercoledì: “Occorre vagliare se vogliamo mantenere a Nizza un alto livello di servizi pubblici e investimenti consistenti, per più di 120 milioni di euro, necessari allo sviluppo della città. Se questa è la volontà comune allora sì, bisognerà rivedere la tassazione, come hanno già fatto tutte le altre grandi città francesi sapendo che quella di Nizza rimarrà comunque una delle più basse”.

Qualche esempio della “stangata”:

Un appartamento medio di 54 mq vedrà crescere la Taxe foncière di 108 euro l'anno.

Un appartamento di 96 mq vedrà crescere la Taxe foncière di 192 euro l'anno.

Un negozio di 83 mq vedrà crescere la Taxe foncière di 193,20 euro.

Un ufficio di 147 vedrà crescere la Taxe foncière di 256,80 euro l'anno.

Mercoledì sarà battaglia in Consiglio Municipale con le minoranze schierate sul no all’aumento e l’amministrazione comunale a ricordare che per i residenti, grazie all’abolizione della Taxe d’Habitation la tassazione è in ogni caso diminuita e i non residenti…non votano!