Monaco Ocean Week, per l'accordo Ramoge una conferenza sul restauro dell'erbario di Posidonia

La protezione dell'erbario di posidonia (Posidonia oceanica) costituisce una sfida considerevole per la protezione delle coste mediterranee. Questa pianta marina ed endemica del Mediterraneo, infatti, forma vastissime praterie tra la superficie e i 40 metri di profondità, all'origine di un ecosistema ricco e fondamentale per l'ambiente marino costiero. Questa specie è tuttavia minacciata dalle attività umane, in particolare dall'ancoraggio di imbarcazioni che distruggono considerevolmente le praterie.

La ricolonizzazione naturale della posidonia è un processo molto lento, misure di conservazione della posidonia o, in mancanza, di restauro, sono quindi essenziali per mantenere la salute di questi ecosistemi marini e garantire la sostenibilità dei servizi ecosistemici che fornisce (vivaio per le specie marine, lotta contro l'erosione della costa, sequestro del carbonio).