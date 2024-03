AIR interpreta Moon Safari all'Opéra Garnier Monte-Carlo

Il duo chic che forma AIR ha segnato la storia dell'elettropop nel mondo e un quarto di secolo dopo appare ancora, accanto a Phoenix, Etienne De Crécy o ai Daft Punk, nel pantheon del "French Touch".

Due studenti, uno in astrofisica, l'altro in architettura, entrano in un bar sulla luna. Si potrebbe pensare all'inizio di una barzelletta, ma al tramonto del XX secolo, Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel l'hanno fatto e l'impatto è stato significativo sulla cultura pop.

Sette anni che non suonavano più insieme! Ma l'anno scorso il loro primo album Moon Safari ha festeggiato il suo 25º compleanno, l'occasione per il duo di riformarsi e iniziare un tour mondiale dove ripercorrerà i titoli di questo set cult come "Sexy Boy", "Kelly Watch The Stars" o "All I Need". Oltre al tour, Moon Safari è stato ripubblicato a metà marzo, con molte versioni alternative e un suono ancora ipnotizzante. Questa serie di concerti passerà da Amsterdam, Berlino, Londra, Roma, Los Angeles, New York e Monaco.