Monaco Economic Board a Londra per scoprire i vantaggi commerciali del Regno Unito

Dal 10 al 12 giugno prossimo, il Monaco Economic Board ha programmato una missione economica a Londra. In questo contesto, una conferenza è stata organizzata lunedì 22 aprile al ristorante Castelroc alla presenza di Eric Blair, Console Onorario del Regno Unito a Monaco. L'intervento di Jo Hawley, Direttrice della sezione commerciale presso l'ambasciata del Regno Unito a Parigi ha costituito un utile e istruttivo preambolo.



Dalla sua uscita dall'Unione Europea, una nuova pagina si scrive per il Regno Unito, fatta di sfide e opportunità. Questo è ciò che il MEB desidera sottolineare quest'anno per le sue imprese membri.



Lunedì 22 aprile, Jo Hawley, Vicedelegata commerciale Europa e Ministro degli affari all'ambasciata del Regno Unito di Parigi, è venuta a esporre l'ambiente imprenditoriale del suo paese, le sue opportunità e il potenziale commerciale tra Monaco e il Regno Unito.



La diplomatica, venuta in particolare per "spiegare alcuni malintesi sull'economia" ha ricordato che dal 2016, data del referendum sulla Brexit, il PIL del Regno Unito è aumentato più di quello della Germania e tanto quanto quello della Francia e le previsioni per i prossimi anni sono superiori a quelle dei due paesi.

Un altro punto sottolineato è la ripresa dell'industria britannica stimolata dal suo governo e il sostegno fornito alle PMI che costituiscono il 99% del settore privato. Sebbene a volte si parli della migrazione di posti di lavoro dalla City all'Europa continentale, la potenza finanziaria di Londra "continua a prosperare basandosi in particolare sui 73 accordi di libero scambio firmati con diversi paesi, sull'accordo con l'Unione Europea o ancora sulla futura integrazione nell'accordo di partenariato transpacifico CPTTP."

Grazie a questo know-how, Londra è anche un punto di riferimento della Fintech e più in generale un hub di nuove tecnologie. Secondo Hawley, che prosegue: "Dopo gli Stati Uniti e la Cina, il Regno Unito è il paese che ha visto nascere il maggior numero di unicorni, 140 ad oggi, valutati a più di 1000 miliardi di sterline. L'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i semiconduttori, le energie pulite come l'idrogeno o le tecnologie quantistiche sono tra le nostre priorità."



Infine, ricordando le elezioni generali che si terranno al più tardi nel gennaio 2025, Jo Hawley ritiene che il cambiamento, se ci dovesse essere un cambiamento, non avrà ripercussioni significative per il business, "l'attuale governo e l'opposizione hanno approcci moderati, la comunità imprenditoriale nel Regno Unito è serena su questo tema."

Dopo un'intensa sessione di domande e risposte, gli scambi sono proseguiti durante un networking lunch che ha permesso agli imprenditori presenti di creare nuovi legami e di approfondire le loro conoscenze. La grande maggioranza di essi è peraltro iscritta alla missione economica a Londra che si svolgerà dal 10 al 12 giugno prossimo. Un viaggio che si annuncia promettente poiché è già pieno di quasi cinquanta aziende, conferma del forte interesse della comunità d'affari monegasca per il Regno Unito.