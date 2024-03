Al Monastero di Saorge un pomeriggio di poesia e musica con "ATURALISME, Poésie du Cosmos et de la Huppe"

Giovedì 4 aprile alle 18.30, pomeriggio di poesia e musica al Monastero di Saorge in compagnia di Tristan BLUMEL (poeta) e Cyrille MELLERIO (polistrumentista). Il titolo è " ATURALISME, Poésie du Cosmos et de la Huppe".



Durante la serata, le mura del convento risuoneranno di parole e note che si alzeranno verso i cieli, proprio come quelli dei francescani che popolavano questi luoghi.



Lo spettacolo sarà seguito da un momento di scambio e condivisione, intorno a un buffet.



Tristan Blumel è il poeta. Impegnato nella creazione che va dal gioco su carta alla performance orale, lavora incessantemente affinché la poesia abbia una maggiore presenza nello spazio contemporaneo. Le sue due raccolte "Avant Musique" e "Le Lampadaire et la Bain" sono pubblicate nelle edizioni Abordo.



Durante la sua ultima residenza di creazione nel monastero di Saorge, nel novembre scorso, ha continuato la scrittura di una raccolta di testi poetici che trattano del mondo non umano, sia del vivente che della pura materia.

Le considerazioni metafisiche e filosofiche legate all'attuale sviluppo della filosofia del vivente, e altri campi del sapere scientifico (biologia, fisica, geologia...) irrigano il processo creativo, al fine di porre la poesia all'avanguardia di questo stesso movimento. Ogni set propone un preciso gesto di scrittura, che va dalla poesia concreta al puro lirismo, per fare corpo con il soggetto in questione.

Cyrille MELLERIO è un musicista multi-strumentista (cantante, chitarrista, bassista, flautista ecc...). Membro del Ciclo del Tempo Elastico e di The Landcape Tape, è anche artista grafico all'Atelier Douze 2.

L'ingresso alla serata sarà libero con prenotazione consigliata ai seguenti recapiti: 04.93.04.55.55/ 06.86.60.49.76 oppure monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr