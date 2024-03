Presentato il doppio vinile del nuovo album musicale dei Carabinieri del Principe

Disco 2 Face C: Omaggio al Principe RAINIER III

Disco 2 Face B: Estratto dal repertorio musicale 2024

Approfittando della commemorazione del centesimo anniversario della nascita del Principe RAINIER III, questo progetto è stato arricchito da opere contemporanee in quel momento e da un poema scritto dalla mano del Principe RAINIER, scoperto negli archivi del Palazzo principesco dal direttore d'orchestra, il maggiore DREAN.

Chiamata «Piccola Citta», questa opera è stata eseguita in prima mondiale durante il concerto. Per la parte protocollare e la registrazione «a capella» dell'inno nazionale monegasco, l'orchestra ha avuto il sostegno della signora Karyn ARDISSON-SALOPEK per garantirne la corretta pronuncia.

Questo doppio vinile è stato registrato in due fasi, ottobre 2022 e marzo 2023, nel cinema del Palazzo del Principe dalla società Syde & Sound Paris e mixato allo studio Ferber a Parigi.

Grazie alla qualità del suono ottenuto, non restava altro che trovare il design della copertina della copertina.

In quest'ottica, la Direzione degli Affari Culturali ha selezionato e sponsorizzato l'artista Anthony ALBERTI per realizzare un'opera artistica legata ai temi trattati e alla Compagnia dei Carabinieri del Principe