Continua la marcia di avvicinamento al Monte-Carlo Padel Best Expo

L'opportunità per gli amanti di questo sport in espansione di riunirsi per tre giorni e in un luogo eccezionale, per vivere un'esperienza inedita intorno alla disciplina che amano. Un modo anche per il pubblico appassionato di moltiplicare gli scambi con diversi professionisti del settore presenti sul posto (giocatori, fornitori, marchi... ). Tutti si sono dati appuntamento nel Principato per onorare questa prima edizione del PADEL BEST EXPO.

Ceccarelli desidera portare avanti, attraverso una tale organizzazione, l'universalità del Padel e la qualità dei suoi principali attori (su come fuori dai campi).

Roberta Ceccarelli - CEO di BSG: "La Padel Best Expo è una grande fiera dedicata al Padel organizzato nella cornice eccezionale del Principato di Monaco, zona limitrofa al mercato francese, che registra cifre importanti sullo sviluppo della disciplina e il suo numero di licenziati. Questa prima edizione renderà omaggio all'eccellenza italiana, ma non solo. Soprattutto perché la GIVOVA FIVE PADEL CUP si è allargata alla partecipazione straniera e l'internazionalità è parte integrante del progetto. Il Padel Best Expo porterà in particolare sulla scena la conoscenza, l'innovazione e le nuove tendenze... per evidenziare e promuovere il Padel nella sua interezza. Una modo di incoraggiare il pubblico presente alla scoperta e alla pratica di questa disciplina sportiva ludica e conviviale, in piena espansione su scala internazionale".

La PADEL BEST EXPO si organizzerà in tre grandi assi concettuali.

Le cinque competizioni che comporranno questo GIVOVA FIVE PADEL CUP sono:

- PADEL CUP CLUB, con giocatori internazionali. Metodo di selezione: Diversi club di diversi paesi hanno organizzato tornei. I vincitori (coppia di giocatori) selezionati per partecipare a questa competizione.

- CLUB PADEL CUP GIOVANI, con i (giovani) giocatori più promettenti usciti da diversi club internazionali. Mettere in evidenza la nuova generazione.

- TORNEO PER I GIOCATORI DI PADEL IN CARROZZINA (Wheelchair)

- TORNEO FEMMINILE (vincitori dei tornei organizzati dal MOVIMENTO PADEL FEMMINILE, un'associazione dedicata ai giocatori dilettanti)

- TORNEO DEDICATO AI VIP SPORTIVI E AI BUSINESS MANAGER

Diverse leggende mondiali saranno presenti attorno all'ex attaccante del Milan AC Andriy Shevchenko (calcio), pallone d'oro 2004, Ambasciatore di "Football for Ucraina", una parte dei fondi raccolti sarà restituita alla sua fondazione.

Les Barbagiuans de Monaco, gruppo creato da S.A.S il Principe Alberto II e presieduto da Louis Ducruet parteciperanno alla competizione.

Saranno impegnate due squadre: - Finalista lo scorso anno (prima GIVOVA FIVE PADEL CUP a Eze), i riconfermati Manuel Vallaurio e Jordan Klein. Come nel 2023, la seconda squadra sarà composta dalla cerniera centrale storica che ha fatto sognare gli amanti dell'AS MONACO, in particolare durante l'epopea europea nel 2004 e formata da Sébastien Squillaci e Gaël Givet.