Week di Pasqua sulle piste innevate di Auron: ecco il programma

Le campane risuonano già all'orizzonte, annunciando l'imminente arrivo del Weekend di Pasqua ad Auron, una celebrazione da non perdere per grandi e piccini.

Da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile, preparatevi ad immergervi in un universo incantato pieno di attività ludiche e creative.



Laboratori Creativi alla Mediateca di Auron con Ann Bonzo

La Mediateca di Auron diventa il luogo imperdibile per scatenare la vostra creatività! Unisciti ad Ann Bonzo in laboratori speciali dove i bambini possono scatenare la loro immaginazione:

- Sabato: Sospensione di Pasqua come cattura-sogni

- Domenica: Cesto di Pasqua in tessitura

- Lunedì: Gallina di Pasqua o Pesce di Aprile in argilla

Dalle 16 alle 17 per i bambini dai 4 ai 6 anni e dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini dai 7 ai 10 anni. Questi workshop promettono momenti di gioia e creatività da condividere con la famiglia. Iscrizione all'Ufficio del Turismo

Sabato 30 marzo

Per gli amanti del gioco d'azzardo, non perdetevi il Grand Loto di Pasqua organizzato dal Comitato delle Feste di Auron alle 20.30 (apertura delle porte alle 19.30). Numerosi premi sono in palio, promettendo una serata emozionante per tutti i partecipanti. Piccola ristorazione e bar in loco.





Domenica 31 marzo

- 11h: Caccia alle uova nel comprensorio sciistico - Appuntamento alle capanne dei pistatori per una caccia alle uova emozionante! I bambini potranno esplorare le piste alla ricerca di deliziose sorprese al cioccolato.

-16h: Un'altra caccia alle uova sarà orchestrata dal Comitato delle Feste di Saint-Étienne-de-tinée, offrendo ancora più opportunità di trovare delizie al cioccolato. Appuntamento al giardino delle case popolari

- 17h: Fontana di cioccolato e Chamallows Party - Dopo una giornata di sci o giochi e scoperte, unisciti a noi per un momento goloso. Immergi un delizioso spiedino di frutta o marshmallow in una fontana di cioccolato e goditi una vera festa dei dolci.

Lunedì 1 aprile

- Gioco di pista nella stazione - Parti per un'avventura attraverso il resort con il nostro speciale gioco di pista di Pasqua. Segui gli indizi, risolvi gli enigmi e scopri i tesori nascosti di Auron.

Gioco di pista disponibile presso l'Ufficio del Turismo tutto il giorno.

Che siate amanti del fai da te, del cioccolato o in cerca di avventura, il Weekend di Pasqua ad Auron promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.