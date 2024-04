A La Clinique Monte-Carlo il nuovo polo d'eccellenza nella chirurgia estetica e rigenerativa

Pionieri e co-fondatori di La Clinique Monte-Carlo, 4a istituzione sanitaria del Principato, la dottoressa Enrica Segond-Romeo, chirurgo estetico e plastico, e il dottor Philippe Berros, chirurgo oftalmologo (inoltre Chairman e membro del consiglio scientifico del congresso AMWC) sono orgogliosi di annunciare l'apertura della prima Clinica Estetica a Monaco.

Offrono un nuovo polo di eccellenza nella chirurgia estetica e rigenerativa con un'esperienza unica grazie a un percorso personalizzato e adattato a ciascun paziente.

Inaugurata nel marzo 2023 da S.A.S il Principe Alberto II di Monaco, la Sig.ra Boccone-Pagès, Presidente del Consiglio Nazionale e il Sig. Christophe Robino, Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, La Clinique Monte-Carlo, con Cecilia Marcacci a capo della sua équipe medica, offre già due nuove specialità sul territorio: la chirurgia laser al 100% degli occhi e la chirurgia dei capelli.

Senza contare il reparto di Chirurgia Estetica, che sarà ora accessibile a tutti i pazienti per tutte le procedure relative al viso e al corpo.

La Clinique Monte-Carlo si impone così per il suo carattere inedito ed eccezionale. Con questa nuova attività dedicata alla chirurgia estetica e rigenerativa, La Clinique Monte-Carlo offrirà il meglio nel settore. Il nuovo dipartimento sarà il perfetto connubio tra tecnologia, comfort e benevolenza.

Sempre all'avanguardia nelle tecniche mediche e chirurgiche, sarà fedele alla sua filosofia: mettere il paziente al centro delle sue preoccupazioni. Non si tratterà quindi di affrontare la bellezza come universale e stereotipata, ma come individuale e intimo.

Per questo l'ascolto e il follow-up saranno al centro dell'arcour del paziente, il cui profilo fisico e psicologico sarà preso in considerazione. I chirurghi estetici e l'equipe infermieristica ne assicureranno il comfort nell'ambito di un accompagnamento a 360º. Beneficerà così di un ascolto personalizzato e di protocolli adeguati alle sue esigenze e soprattutto al suo perfetto benessere.



Per questo, nuovi esperti dedicati ad ogni specialità (lifting del viso e del collo, blefaroplastica, chirurgia del seno, chirurgia dei glutei, liposuzione, rinoplastica, chirurgia intima), si sono uniti al team di professionisti de La Clinicque Monte-Carlo.

Ancora una volta, e al fine di garantire una professionalità come nessun altro, ha fatto appello a esperti di fama internazionale. Laureato all'Università di Catania, in Italia, il Dottor Sebastian Torres Farr, esercita da diversi anni in Cile. Specialista in Chirurgia plastica ed estetica, in chirurgia maxillo-facciale, in Medicina estetica, Vincitore del Best Facial Surgical Rejuvenation Awards 2023 (al Congresso Anti-Aging di Monaco) metterà la sua esperienza al servizio di una paziente alla ricerca di un approccio olistico, rispondendo al tempo stesso alle sue preoccupazioni di estetica e di benessere.

Al suo fianco, formato in Francia, Stati Uniti e Brasile, il dottor Sebastiano Montoneri saprà portare anche ai pazienti una diagnosi e un know-how dei più rassicuranti. Infatti, i suoi diversi anni di esperienza negli ospedali più rinomati lo hanno reso uno specialista riconosciuto in chirurgia plastica ed estetica. Forti delle rispettive esperienze, potranno praticare diversi interventi relativi al viso e al corpo.

Ancora una volta, l'eccellenza sarà al centro del percorso del paziente. Tutte le operazioni saranno eseguite con gli stessi standard di asepsi e sicurezza applicati per la chirurgia degli occhi e dei capelli. Allo stesso modo, le ultime tecnologie, come il laser o la tecnologia assistita da Intelligenza Artificiale, saranno utilizzate per garantire ai pazienti i migliori risultati.

Saranno inoltre assistiti dal personale sanitario, attento e sperimentato che da quasi un anno fa la reputazione della clinica monegasca. Potranno così ritrovare un orecchio attento e un volto familiare ad ogni visita.