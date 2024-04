Il glamour di Monaco al cinema: le riprese degli anni '70 nel Principato

Ogni edizione della Monte-Carlo Society è l'occasione per ritrovare i più grandi film girati sulla Place du Casino, all’Hôtel de Paris Monte-Carlo e in altri luoghi emblematici del Principato. Un viaggio reso possibile grazie agli archivi di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e che ci porta dietro le quinte del cinema. Tra stabilimenti leggendari, attrici e attori affascinanti, gli anni '70 furono particolarmente fecondi, con cineasti italiani, francesi e inglesi sedotti dalle attrazioni del Principato.

Ecco un focus sul glamour del cinema monegasco negli anni '70!

Annie Girardot sulla Place du Casino

Nel 1970, in Lei non fuma, lei non beve, ma... Il regista francese Michel Audiard, noto per i suoi dialoghi deliziosi, porta sullo schermo una delle attrici più famose dell'epoca, l'affascinante Annie Girardot, che arriva sulla Place du Casino de Monte-Carlo in carrozza, vestita con un elegante abito piumato.

Roger Moore e Tony Curtis nel Principato