Moro Progetto Bagno compie 90 anni: un viaggio nel tempo per celebrare l'evoluzione del bagno

Nel 2024 Moro Progetto Bagno celebra un traguardo importante e lo fa in un modo speciale, coinvolgendo i clienti e i Brand storici che hanno accompagnato l'azienda lungo questo straordinario percorso.

Un viaggio attraverso i decenni: a partire da aprile, ogni mese un decennio sarà protagonista di un racconto appassionante, svelando l'evoluzione del bagno attraverso le sue forme, i suoi colori e le abitudini del consumatore finale.

Un tuffo nel passato e uno sguardo al futuro: i Brand iconici che hanno contribuito a scrivere la storia del design del bagno saranno al centro di questo grande festeggiamento, insieme a Moro Progetto Bagno. Un'occasione unica per ripercorrere le tappe salienti di un'evoluzione che ha trasformato il bagno da semplice luogo di servizio a vero e proprio ambiente di benessere e stile.

Dal 1934 al 1944: il primo decennio

La storia di Moro Progetto Bagno inizia nel lontano 1934. Negli anni '30, il bagno era un lusso per pochi, privilegio di famiglie agiate nelle città più sviluppate. A Bordighera, Anselmo Moro era uno dei rari idraulici, stimato per la sua dedizione e competenza. Tra i suoi clienti c'era Mario Zucchetti, figlio del fondatore di una piccola fonderia, con cui divenne grande amico. Un'amicizia che si sarebbe rivelata importante.

Anselmo, con la stoffa dell'imprenditore, sognava di aprire un negozio di idraulica. Un sogno che, grazie all'incontro con Mario e all'evoluzione della fonderia Zucchetti , sarebbe presto diventato realtà.

L'incontro con Mario e la sua lungimiranza imprenditoriale ispirarono Anselmo, dando vita a una storia di successo. Da allora, l'azienda è cresciuta e si è evoluta, diventando un punto di riferimento nel settore dell'arredo bagno e delle ristrutturazioni.

Un racconto in nove capitoli

Quello che ti abbiamo appena raccontato è il primo episodio di 9. Nove racconti per celebrare i 90 anni di attività di Moro Progetto Bagno e per ripercorrere la sua storia. Il primo racconto, come hai letto, è dedicato al periodo 1934-1944, narra le vicende di Anselmo Moro e del suo lavoro instancabile, che gettò le basi per il successo futuro dell'azienda. Nei prossimi mesi, 8 nuovi racconti sveleranno l'evoluzione di questa azienda familiare, intrecciata con la storia del costume e del design italiano. Un viaggio appassionante che, attraverso aneddoti, successi e sfide, ci porterà fino ai giorni nostri, all'insegna dell'innovazione e della costante ricerca della perfezione.

Un'occasione imperdibile per i clienti

Per festeggiare questo importante traguardo, Moro Progetto Bagno ha riservato ai suoi clienti una promozione speciale: chi sceglierà di affidarsi all'azienda per una ristrutturazione completa del bagno avrà accesso a un'esperienza SPA a Bordighera, con massaggio, aperitivo e cena gourmet.

Nove marchi iconici per un bagno da sogno

Per la ristrutturazione del tuo bagno, Moro Progetto Bagno ti offre i migliori prodotti di 9 marchi iconici, come Zucchetti, Inda, Giacomini, Rigamonti, Catalano, TDA, Novabell, Radiatori 2000 e Puntotre.

Un'azienda che guarda al futuro

Moro Progetto Bagno è un'azienda che guarda al futuro con ottimismo, forte di una tradizione di qualità, competenza e innovazione.

Non perderti i 9 racconti e segui le storie sul Blog del sito aziendale.

