Oltre 800 invitati all'inaugurazione del nuovo Amazònico Monte-Carlo

È in occasione di una bella e grande festa che il nuovo indirizzo di Monte-Carlo Société des Bains de Mer è stato inaugurato giovedì 4 aprile da L.L.A.S.S. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène di Monaco, accompagnati da S.A.S. la Principessa Stéphanie, di Louis Ducruet, di Camille Gottlieb e di Madame Mélanie-Antoinette de Massy, alla presenza di Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, di Ferit F. Sahenk, Presidente e CEO del gruppo Dogus, e di S.E.M. Signor Pierre Dartout, Ministro di Stato. Più di 800 ospiti si sono riuniti per questa serata eccezionale, tra cui numerose personalità monegasche e internazionali.



Una celebrazione ispano-monegasca

Immersione totale nell'universo festivo e colorato di Amazónico, concetto direttamente dalla Spagna, per gli ospiti riuniti giovedì 4 aprile, in occasione dell'inaugurazione del suo nuovo indirizzo monegasco. Proiettati nel cuore della foresta amazzonica per una serata, gli ospiti hanno scoperto numerose specialità con sapori sudamericani e cocktail proposti alla carta di Amazónico Monte-Carlo, nella musica e nella danza. Ben 14 ballerine brasiliane, 5 percussionisti e 6 capoeiristas hanno dato fuoco al locale, in un'atmosfera chic e vivace.

Durante la serata, L.A.S.S. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno svelato la targa inaugurale, a fianco del Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, e di Ferit F. Sahenk, presidente e CEO del gruppo Dogus. Un momento solenne, con il Casinò di Monte-Carlo e l'Hotel de Paris Monte-Carlo sullo sfondo, alla presenza della Famiglia Principesca, di S.E.M. il Ministro di Stato, Pierre Dartout, di Jean-François Casanova, CEO di D.Ream International, di Albert Manzone, direttore generale, direttore generaleCarlo Société des Bains de Mer, di Jérémy Vacher, Direttore di Amazónico Monte-Carlo, e dei team di direzione di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e D.Ream International.

Anche Sandro Silva e Marta Seco, creatori del concept originale di Amazónico, e Lázaro Rosa-Violan, artista e decoratore che firma il design mozzafiato di Amazónico Monte-Carlo, erano alla festa.



Questa sera siamo qui sul tetto del nuovo edificio del Café de Paris, completamente ristrutturato, per festeggiare insieme il lancio monegasco di un marchio iconico nel campo della ristorazione di lusso festiva e raffinata. Dopo Madrid, Londra e Dubai, con Amazónico Monte-Carlo raggiungiamo il cerchio di queste grandi destinazioni, dimostrando l'attrattiva e il potenziale del nostro Resort», ha dichiarato Stéphane Valeri all'inaugurazione.



Sono davvero molto felice di trovarmi in un luogo così iconico, con questa vista mozzafiato sulla sublime Place du Casino e l'Hotel de Paris Monte-Carlo, dal tetto dell'emblematico Café de Paris. Siamo senza dubbio in uno dei luoghi più ricercati al mondo. Con una tale posizione, il successo sarà sicuramente all'appuntamento per Amazónico. Grazie a questo marchio che ci è caro, e alla nostra partnership con la Société des Bains de Mer, siamo onorati di poter contribuire alla diffusione di Monaco. La nostra prima collaborazione, Coya, è già in piena espansione, il che ci lascia presagire il vero potenziale del Principato. Sono convinto al 100% che Amazónico supererà tutte le nostre aspettative», ha commentato Ferit F. Sahenk.

Amazónico: i sapori sudamericani si invitano a Monte-Carlo

Il concetto Amazónico è stato ideato e lanciato a Madrid nel 2016 da Sandro Silva e Marta Seco. Con grande successo nella capitale spagnola, si è esteso a Londra e Dubai, in collaborazione con il gruppo D.Ream International. Nel 2024, è sul tetto dell'iconico Café de Paris, uno dei più bei Rooftops del mondo, che Amazónico Monte-Carlo prende i suoi quartieri, completando l'offerta di ristorazione di alta gamma di Monte-Carlo Société des Bains de Mer con un nuovo indirizzo festivo con accenti sudamericani.

Terrazza panoramica immersa nella famosa piazza del Casinò, con vista mozzafiato sulla pista del Gran Premio di Formula 1, aree lounge interne ed esterne dalla vegetazione lussureggiante, Cigar lounge, club ultra selezionato: Amazónico Monte-Carlo si declina in diversi ambienti secondo tutti i desideri, per un'esperienza fuori dal comune. Gastronomia, cocktail e musica, ispirati ai sapori e ai ritmi delle regioni che costeggiano l'Amazzonia, sono al centro di questo momento unico. Welcome to the jungle