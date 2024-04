Il Principato in 3D: a Monaco la prima campagna di captazione tridimensionale

Ricreare il Principato attraverso una rappresentazione digitale più fedele possibile, in alta definizione e in 3D, ecco l'obiettivo della campagna di cattura 3D del Principato lanciata dal Governo.

Con veicoli dotati di scanner dinamici, deambulazioni pedonali con esoscheletri che permettono di captare i dintorni camminando grazie a telecamere a 360 gradi per «Streetview», droni per catturare immagini verticali e coperture, misurazioni con geometri, tutti i mezzi, dai più classici ai più innovativi, sono impiegati per ottenere viste del Principato da tutte le angolazioni.