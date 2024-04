Il Principato di Monaco è pronto ad ospitare il Torneo Sainte-Dévote di rugby a 7

È l'appuntamento di riferimento del rugby a 7 per i giovani rugbisti sotto i 12 anni. Il Torneo Sainte-Dévote, che porta il nome della Santa Patrona del Principato, avrà luogo il 19 e 20 aprile prossimi allo Stadio Louis II.

Per questa 12 edizione, 24 squadre U12 provenienti da 21 paesi diversi tenteranno di vincere questa prestigiosa competizione internazionale organizzata dalla Federazione Monegasca di Rugby con il sostegno della Fondazione Princesse Charlene. Quest'anno l'evento sta prendendo piede.

Si svolgerà in due giorni invece di uno solo negli anni precedenti. I Blue Bulls sudafricani difenderanno il loro titolo a Monaco. Affronteranno paesi ormai abituati all'appuntamento come Mauritius, gli Stati Uniti, la Francia o l'Italia ma anche piccoli nuovi come l'India, la Costa d'Avorio o la Giamaica.

Oltre all'aspetto sportivo, saranno messi in luce anche i valori del pallone ovale. Questi incontri illustreranno lo spirito di squadra e le nozioni di generosità, solidarietà e rispetto che permettono ai bambini di accettarsi meglio e di costruirsi armoniosamente accanto agli altri.

Antoine Zeghdar, sponsor dell'edizione 2024

Quest'anno, i partecipanti al Torneo Sainte Dévote potranno contare sull'eccezionale sostegno di Antoine Zeghdar. L'internazionale francese di rugby a 7 ha accettato con immenso onore di essere il padrino dell'edizione 2024. Lo scorso marzo, il nativo di Monaco ha vinto con i Bleus il torneo del circuito mondiale di Los Angeles prima di offrirsi i soldi a Hong Kong poche settimane dopo. "Sono molto onorato di essere il padrino del Torneo Santa Devota 2024" ha risposto l'interessato sui social network della Federazione Monegasca di Rugby, "questa competizione internazionale per i giovani è per me un bel momento di rugby a cui ho partecipato a lungo come volontario e che mi ha permesso di incontrare grandi giocatori" Questa volta sarà il grande giocatore con cui questi giovani sotto i 12 anni avranno la possibilità di condividere un momento privilegiato.

Il sorteggio del Torneo Olimpico di Qualificazione

Evento nell'evento, il Torneo Santo Devoto sarà segnato dal sorteggio del Torneo Olimpico di Rugby a 7 che si terrà dal 21 al 23 giugno prossimi allo Stadio Louis II. Un momento* durante il quale le 24 squadre maschili e donne impegnate conosceranno i loro futuri avversari per ottenere il prezioso Il biglietto per i Giochi di Parigi 2024. Saranno presenti diverse personalità tra cui il vicepresidente di World Rugby, John Jeffrey e ovviamente il padrino del Torneo Sainte Dévote 2024, Antoine Zeghdar (la Francia come paese organizzatore è automaticamente qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024).