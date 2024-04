La Hope Color entra a far parte dello Sport IN Festival di Rivarolo

La data di domenica 19 maggio è da segnare con un pennarello colorato sul calendario. A Rivarolo Canavese andrà in scena la Hope Color, inserita nel programma dello Sport In Festival, progetto innovativo e di welfare territoriale pensato per usare lo sport come strumento di inclusione, coinvolgendo l'intera comunità rivarolese. Lo Sport IN Festival è organizzato da CSEN Piemonte e vede coinvolte diverse associazioni, tra cui Poli 3.0, Fuori Onda, Palestra Mirabai e la Hope Running.

Le magliette gialle guidate dal presidente Giovanni Mirabella cureranno l’organizzazione della Hope Color, camminata inclusiva di 4,5 chilometri di puro divertimento, unica nel suo genere. Un autentico tripudio di colori che unisce simbolicamente sport, speranza e gioia. Lungo il percorso, con partenza e arrivo presso la Polisportiva Rivarolese di via Trieste 84 a Rivarolo Canavese, i partecipanti si troveranno immersi in una pioggia colorata. Un’esperienza indimenticabile, piena di energia positiva, adrenalina e tutta da vivere!

Una festa delle diversità, aperta a tutti, da vivere con il sorriso e la voglia di divertirsi contribuendo alla raccolta fondi indetta dagli organizzatori a favore di una nota fondazione, che è già stata individuata ma che verrà svelata solamente nelle prossime settimane.

Il presidente della Hope Running di Chivasso non nasconde la sua soddisfazione: “Diamo a tutti l’appuntamento a Rivarolo Canavese per una bellissima giornata di festa all’insegna dell’inclusione. La Polisportiva Rivarolese e il cuore di Rivarolo Canavese esploderanno in un mare di colori e sorprese, per un’edizione della Hope Color più spettacolare che mai! Grazie a CSEN Piemonte per averci coinvolto nello Sport IN Festival, e all’Amministrazione Comunale di Rivarolo Canavese per l’ospitalità. Insieme a Poli 3.0, Fuori Onda, Palestra Mirabai e alle centinaia di persone che parteciperanno daremo vita ad una manifestazione coloratissima, il cui ricavato sosterrà importanti iniziative benefiche. ‘Mettiti in movimento, colora la speranza’ è il nostro motto e, al tempo stesso, la nostra missione: non resta che prepararsi ad immergersi in un’atmosfera di festa dal divertimento assicurato, vivendo così un’esperienza indimenticabile e colorando per un giorno il mondo con la speranza. Noi siamo pronti a dare vita ad una grande festa inclusiva: iscrivetevi e mettetevi in movimento tra i mille colori della diversità!”.

Dall’8 aprile le iscrizioni sono ufficialmente aperte! Ci si può iscrivere all’evento online al link https://join.endu.net/entry?edition=87065 : per tutti coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 30 aprile saranno garantiti il kit evento e la quota di partecipazione di 15,00 euro per gli adulti (dai 10 anni in su) e 8,00 euro per i bambini. Per chi si iscriverà invece dall’1 maggio in avanti non sarà garantito il kit evento e la quota di partecipazione sarà di 20,00 euro per gli adulti (dai 10 anni in su), mentre per i bambini rimarrà 8,00 euro.

Questi , inoltre, i punti di iscrizione fisici nei quali è possibile iscriversi di persona compilando gli appositi moduli:

Chivasso

1). Hope Running, Corso Galileo Ferraris 60. Tel. 371 517 2531.

Orari: lun. 9,00-11,30; mar. 19,00-20,30; mer. 14,00-16,00; ven. 9,00-11,30.

2. Bottega d'Arte, Via Torino 13. Tel. 340 372 9617.

Orari: mar.-mer.-gio.-ven.-sab. 9,00-12,00 e 15,30-19,00

Rivarolo Canavese

1. Poli 3.0, Via Trieste 84. Tel. 0124 266 19.

Orari: lun.-mar.-mer.-gio.-ven. 8,30-23,00; sab. 8,30-19,00; dom. 8,30-14,00.

Volpiano

1. Palestra Mirabai, Via Torino 42/D. Tel. 349 322 6221.

Orari: lun.-mar.-gio. 9,30-21,00; mer.-ven. 10,00-21,00; sab. 9,30-14,00.

