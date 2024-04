Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Dal 18 al 20 aprile 2024 – Andiamo - Théâtre Antibéa – 20,30



Sabato 20 aprile 2024 - Journée 100% Gaming & Pop culture - Médiathèque Albert Camus – 10



Domenica 21 aprile 2024 - Improvisation Théâtrale - Théâtre Antibéa – 20,30



Martedì 23 aprile 2024 - Méli et Mélo, Le Livre ensorcelé - Théâtre Antibéa – 15



Mostre ed esposizioni

Fino al 2 maggio 2024 - Exposition "Le Grand Chapiteau - Casemate n°13



Fino al 31 maggio 2024 - Exposition "Gérard Séréeé - Médiathèque Albert Camus



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 23 e 30 aprile 2024 ore 10 e il 19 aprile 2024 ore 14,30



Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: Il 19 aprile 2024 ore 10



Visita guidata Antibes Street Art - Il 26 aprile 2024 ore 10



BREIL SUR ROYA

Spettacolo teatrale "Signé Pagnol

CCAS de Breil sur Roya

29 bd Rouvier



CAGNES SUR MER

EXPOSITION « AU DELÀ DU REGARD »

FINO AL 16 GIUGNO 2024

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

CONCERT, SÉRÉNADE BRITANNIQUE

GIOVEDì 18 APRILE 2024 ORE 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, RODOLPHE LAURETTA FEAT NAPOLEON MADDOX

Kreolia

GIOVEDì 18 APRILE 2024 ORE 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, IRONIE DE L'HISTOIRE - RÉDA SEDDIKI

GIOVEDì 18 APRILE 2024 ORE 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATIONS

VISITE COMMENTÉE - SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES

Venerdì 19 aprile 2024 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT, LE CHARME DU CLAVECIN

Venerdì 19 aprile 2024 ore 18

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT, ALEE ET MOURAD MUSSET (DE LA RUE KETANOU) - CARA

Chanson

Venerdì 19 aprile 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE, LES SOULIERS ROUGES

Sabato 20 aprile 2024 ore 20,30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT - BABY CONCERT #4

Sabato 20 aprile 2024 ore 9,15 e 10,45

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT, CELTIC LIGHT

Concert de musique Celtique à la bougie

Sabato 20 aprile 2024 ore 20,30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



EXPOSITION, FLORE PASSION 2024

Exposition végétale

Da sabato 20 aprile a domenica 21 aprile 2024

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



CONCERT, LES ENFANTS DU BLITZ

Soirée DJ

Sabato 20 aprile 2024 ore 19,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT CARITATIF CROSSOVER

Dans le cadre de The Golden Voices Music Awards

Sabato 20 aprile 2024 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, THE GOLDEN VOICES MUSIC AWARDS

Finale internationale

Sabato 20 aprile 2024 ore 14

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT, SÉRÉNADE BRITANNIQUE

Domenica 21 aprile 2024 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ANIMATIONS, VIDE GRENIER DU SUQUET

Domenica 21 aprile 2024, dalle 8 alle 18

Ruelles du quartier du Suquet (rues Du Pré, Saint Didier, Coste Corail et Perrissol).



SPECTACLE PINOCCHIO

Spectacle de marionnettes à fils

Mercoledì 24 aprile 2024 ore 10, 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



FALICON

FÊTE DE L’ŒILLET

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024.

Una festa tradizionale che ha come protagonista il garofano. Questo fiore sarà esposto in una mostra floreale e in numerosi eventi durante tutto il fine settimana.

In programma:

Spettacoli, laboratori per bambini, bancarelle di artigianato locale, concerto crossover, mostra d'arte e tante altre sorprese.

Village de Falicon



LEVENS

ELLE C’EST MOI

Sabato 20 aprile 2024

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



EXPOSITION DE VALÉRIE & HERVÉ RIOU

FINO AL 25 MAGGIO 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne Ascensione, 1° maggio e 8 maggio.

La Galerie du Portal accueillera Valérie Riou, Artiste peintre et Hervé Riou son frère, Meilleur Ouvrier de France 2023 sculpture sur bois

La Galerie du Portal

1 Place V. Masséglia



MENTON

Photo

Conférence scientifique : "Astronomie et climat" animée par Gilles Bogaert

Giovedì 18 Aprile

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Giornate della ceramica mediterranea a Mentone Fontana Rosa

Le Giornate della Ceramica Mediterranea di Fontana Rosa riuniscono appassionati ceramisti dilettanti e professionisti di tutto il Mediterraneo in un villaggio della ceramica nel cuore del giardino ispanico di viale Blasco Ibàñez a Mentone.

Dal 20 aprile 2024 al 21 aprile 2024 dalle 9 alle 18

Ingresso libero. Dimostrazioni e laboratori di ceramica introduttivi.

Jardin Fontana Rosa

Jardin des romanciers Fontana Rosa

6, Avenue Blasco Ibàñez



Exposition « MARINS et VOILIERS »

Fino al 24 aprile 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Théâtre - "Saudade ici et là-bas"

Da giovedì 18 a domenica 21 aprile 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Teatro - "Le jour du kiwi

Sabato 20 aprile 2024 alle 20, Grimaldi Forum Monaco

Barnabé Leroux è un pensionato maniacale, ossessivo e soprattutto procedurale. Dalla morte della moglie conduce una vita solitaria e vede di rado Benoît, il suo unico figlio. Odia i suoi vicini e l'unico vero contatto con il mondo esterno è una visita settimanale dal suo psicanalista. Nulla è lasciato al caso nella sua vita, fino al giorno in cui scopre che manca uno yogurt dal suo frigorifero... Barnabé è sicuro che lo yogurt fosse ancora lì il giorno prima! E se un semplice yogurt potesse cambiare il corso di una vita?

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Les Ballets de Monte-Carlo - "TO THE POINT(E)"

Da mercoledì 24 a sabato 27 alle 19.30 e domenica 28 aprile 2024 alle 15

Stagione 2023/2024 - La Compagnie - TO THE POINT(E), Wheeldon - Maillot - Eyal. Una serata sulle punte come nessun'altra: "To the Point(e)". Les Ballets de Monte-Carlo eseguiranno tre lavori che sfruttano il potenziale di questi ballerini di formazione accademica, pur mantenendo un occhio di riguardo per la modernità. Nella stessa serata si potranno vedere Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot e Autodance di Sharon Eyal.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exposition - "L'image au-delà du pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE

Giovedì 18 aprile 2024 alle 20.

Capolavoro senza tempo del balletto classico, Il lago dei cigni fa il suo grande ritorno nel 2024.

In una nuovissima tournée in Francia e in Europa, scoprite l'amore romantico di una principessa cigno e del suo principe, sullo sfondo di sontuose scenografie e costumi abbaglianti in questa ultima produzione.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



FESTIVAL GO.ÉLANS

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LES 10 COMMANDEMENTS, L’ENVIE D’AIMER - SPETTACOLO

Sabato 20 aprile 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



VISITES ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE

Domenica 21 aprile 2024 alle 15:30.

Mercoledì 24 aprile 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 10:30 e alle 15:30.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE NICE

Domenica 21 aprile 2024.

Ogni anno, migliaia di corridori provenienti da tutto il paese e da tutto il mondo si riuniscono sulla famosa Prom' per correre la Mezza Maratona Internazionale di Nizza.

Nizza



ATELIERS DE POÉSIE SENSIBLE ET DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024 dalle 14:30 alle 16:30.

Esplorate gli artisti del MAMAC con Tristan Blumel e Laurent Tamagno. Ispirati da Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri e Arman, date libero sfogo alla vostra creatività attraverso la poesia, la musica e la performance.

Centre AnimaNice Costanzo

13 rue Georges Ville



DOUBLON, TEATRO

Lunedì 22 aprile 2024 alle 20.

Martedì 23 aprile 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Si pensa che i gemelli abbiano molti poteri "magici". Allora perché non trasformare questi miti in realtà? Marc Rigaud persegue questa ricerca di un'identità duplice e travagliata, ma sicuramente magica.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



FESTIVAL DE MAGIE 2ÈME ÉDITION

Da lunedì 22 a sabato 27 aprile 2024.

La magia è una delle discipline più impegnative dello spettacolo dal vivo. Per il secondo anno consecutivo, il Théâtre National de Nice organizza un Festival della Magia rivolto sia ai professionisti che al grande pubblico.

Dans les salles des Franciscains et de La Cuisine



LE SYNDROME DE CASSANDRE, SPETTACOLO

Da martedì 23 a mercoledì 24 aprile 2024 alle 20.

Yann Frisch presenta una favola grintosa, uno spettacolo radicale che ha già ottenuto un seguito di culto. All'incrocio tra illusionismo, teatro d'oggetti, marionette e clownerie, questo spettacolo è un punto di riferimento per la nuova magia.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



MÊME PAS PEUR DU NOIR, TEATRO

Da martedì 23 a mercoledì 24 aprile 2024 alle 10.

Isidore ha problemi a dormire. Domani deve andare a scuola, ma qualcosa lo preoccupa. Con l'aiuto di Nicolas, affronta le sue paure notturne in un tenero spettacolo.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU – “DES VIRUS AUX MÉDUSES, LE MERVEILLEUX MONDE DU PLANCTON”

Giovedì 18 aprile 2024 alle 18:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



OPÉRATION NETTOYAGE DES PLAGES ET DES PROFONDEURS

Sabato 20 aprile 2024 alle 9.

Plage Les Fossettes



FÊTE DE LA MER

Da sabato 20 a domenica 21 aprile 2024.

SAMEDI 20 AVRIL

Opération nettoyage des plages et des profondeurs

Plage des Fossettes à 9h

Inscription obligatoire avant le 15 avril à l'Office de Tourisme +33 (0)4 93 76 08 90

Atelier aquarelle : Peindre les trésors de la mer

Une parenthèse créative et inspirante animée par Lily de Sphère Sauvage. (À partir de 10 ans)

Médiathèque de 14h à 17h

Participation : 10€ (matériel fourni)

Inscription obligatoire Médiathèque +33 (0)4 93 76 44 50

Soirée film / rencontre

L’apnée - Ou s’immerger au-delà des limites

Projection du film documentaire « Génération Grand Bleu » de Jérôme Espla suivi d'une rencontre avec Olivier Heuleu et Claude Chappuis, les fondateurs de l’apnée moderne.

Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh à 18h

Entrée libre

DIMANCHE 21 AVRIL

Sortie en mer à bord du Santo Sospir avec l'association SOS Grand Bleu

Quai du vieux phare

3 sorties de 2h: 10h, 14h et 16h

Gratuit

Inscription obligatoire : +33 (0)4 93 76 17 61 ou gb@sosgrandbleu.asso.fr

Atelier : Initiation au lever des filets en mer

Démonstration avec le pêcheur de Saint-Jean Arnaud Allari, en collaboration avec l’École Départementale de la Mer.

Quai du vieux phare

2 sorties d’1h : 11h et 15h

Gratuit

Inscription obligatoire (jusqu'au 20 avril) Office de Tourisme +33 (0)4 93 76 08 90

Atelier créatif : Création et décoration d’un Corail en bois avec ses poissons en suspension

Quai du vieux phare

Accès libre de 14h00 à 17h30

Panneaux de sensibilisation à la biodiversité

- Pélagos (cétacés)

- CDMM (bonnes pratiques de la pêche)

Quai du vieux phare

Gratuit

Exposition : photographies marines de Bernard-Stéphane Keller

Quai du vieux phare

Gratuit

Sardinade organisée par l'UPPSJ

Menu : sardines grillées - salade - glace - boisson

Aire de carénage à 12h

Gratuit

Inscription obligatoire UPPSJ : uppsj.ql@gmail.com

Quai Lindbergh



EXPOSITION “AUTOUR D’ELLES” DE FERNANDA GORETI, FLORE & CLODART

DAL 20 A 29 APRILE 2024

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



EXPOSITION “L’ART CIRCULAIRE” DE MICHEL BOULAIRE

FINO AL 21 APRILE 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION « SENTINELLE(S) DE LUMIÈRE » DE L’ARTISTE PHOTOGRAPHE IVANA BORIS

FINO AL 21 APRILE 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR « AU FIL DE LA BIODIVERSITÉ » PAR NATURA 2000

Fino al 06/05/2024, ogni giorno.

Promenade des Arts

6 Avenue Denis Séméria



SAINT MARTIN VESUBIE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC “MANGE-MOI”

Domenica 21 aprile 2024 alle 15.

Espace Jean Grinda - Spectacle proposé par le Département des Alpes-Maritimes - Entrée libre -

Ouverture des portes à 14h30.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



ATELIERS D’ART CRÉATIF ” BRODERIES PRINTANIÈRES”

Mercoledì 24 aprile 2024.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



DÉMONSTRATIONS GRATUITES TOURNAGE SUR BOIS ET GRAVURE LASER

Mercoledì 24 aprile 2024 dalle 15 alle 16.

L'Atelier du Mercantour

969 route de la Colmiane



EXPOSITION PLUME ET COMPAGNIE

FINO AL 27 GIUGNO 2024

Dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì e domenica.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

MOSTRA: LA VITA NELLE ALPI MARITTIME 245 MILIONI DI ANNI FA

FINO AL 05 MAGGIO 2024

Alla fine dell'estate 2020, a Saint-Etienne-de-Tinée sono state scoperte le impronte di un rettile terrestre chiamato Chirotherium, su una roccia risalente a circa 245 milioni di anni fa (Triassico inferiore). I dati paleontologici e geologici suggeriscono un clima arido e un ambiente deltizio, probabilmente ai margini di un lago.

Queste impronte sono contemporanee a un periodo di rigenerazione casuale della biodiversità, dopo l'estinzione di massa alla fine del Permiano (circa 250 milioni di anni fa), la più grande crisi biologica finora conosciuta.

Queste impronte miracolosamente conservate evidenziano la fragilità della vita dalle origini ai giorni nostri.

La mostra, progettata e realizzata dall'équipe scientifica del sito preistorico della grotta del Lazaret, è in programma al Château-Musée de Tourrette-Levens dal 13 aprile al 5 maggio 2024.



MOSTRA DI JIM MONSON

FINO AL 12 MAGGIO 2024

Aperta da venerdì a domenica, dalle 14.00 alle 18.00

Tourrette-Levens



VENCE

LA CARAVANE DU SPORT

Sabato 20 aprile 2024 dalle 10 alle 16:30.

Place du Grand Jardin



EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

MOSTRA BRIGITTE BARDOT, OLTRE L’IMMAGINE

FINO AL 26 MAGGIO 2024

La mostra, attraverso le foto catturate da Leonard De Raemy, è una celebrazione di un'icona del cinema francese, un'immersione nella vita di una donna, che ha saputo affascinare il mondo, pur rimanendo fedele a se stessa.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert