“Con chi dovrebbe parlare l'uccello?”, una mostra al Museo delle Arti Asiatiche di Nizza

Manish Pushkale, “To Whom the Bird Should Speak?”

In partnership con l'Ambasciata indiana, il Museo Dipartimentale delle Arti Asiatiche di Nizza propone la mostra sulla scomparsa della lingua aka-bo dal titolo: “Con chi dovrebbe parlare l'uccello?”.

La mostra potrà essere visitata fino al 24 agosto 2024: Si tratta di un'installazione di arti visive sull'inesorabile scomparsa delle culture indigene in India.

Attraverso la pittura, Manish Pushkale, pittore autodidatta, ripercorre la storia della scomparsa della lingua Aka-Bo, una delle dieci lingue parlate nelle Isole Andamane.

Chiamata anche “canto degli uccelli”, questa lingua si è estinta nel 2010, contemporaneamente al suo ultimo parlante, Boa Sr. Il progetto artistico invita il pubblico a vagare in un dedalo di paraventi alti tre metri e lunghi diciannove metri, in cui l'artista ha ricreato, in modo visivo e astratto, “il canto degli uccelli”.



Manish Pushkale, il pittore autodidatta

Nato nel 1973, Manish Pushkale ha deciso di orientarsi verso la creazione artistica dopo aver studiato geologia e archeologia. Artista autodidatta, entra a far parte del Bharat Bhavan, un centro artistico multidisciplinare a Bhopal, nello stato del Madhya Pradesh. Le sue tele calme e contemplative esplorano la civiltà e la sua spiritualità sottostante attraverso temi come la genesi, il progresso e il cambiamento.

Decisamente rivolto all'astrazione, è l'erede dei grandi maestri della pittura indiana, in particolare Sayed Haider Raza. È anche membro della Raza Foundation di Nuova Delhi, dove vive e lavora come artista indipendente. Oggi Manish Pushkale espone in India e nel mondo, in mostre collettive o personali.



Il Musée départemental des arts asiatiques si trova a Nizza sulla Promenade des Anglais 405.