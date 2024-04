Nel fine settimana Nizza vivrà la trentaduesima edizione della Mezza Maratona

Si corre domenica 21 aprile 2024, su diverse distanze e con “diversi” ritmi, la Semi Marathon international de Nice, una festa di sport ed anche di popolo con partecipanti “agonistici” ed altri “un po’ meno”.

Saranno migliaia i partecipanti, i supporter e quanti si recheranno sulla Promenade per vivere un evento che caratterizza da sempre la primavera in Costa Azzurra.

Per l’occasione sono stati adottati provvedimenti limitativi del traffico e della sosta dei veicoli in un ampio settore di Nizza.

L’invito dell’amministrazione comunale è quello di utilizzare i mezzi pubblici ed evitare di guidare nella zona della Promenade des Anglais /Vieux Nice ed inoltre di prediligere i parcheggi d’interscambio posti in periferia.



Tutti i provvedimenti che incido sul traffico e le informazioni utili per chi desidera spostarsi all’interno di Nizza sono stati inseriti sul sito internet della città di Nizza e consultabili cliccando qui.



Le “distanze” della Semi Marathon international de Nice sono tali da essere a portata un po’ di tutti: si va dai 5 Km fino alla misura classica dei 21,1 Km, oltre ad opportunità per i bambini e le famiglie: una vera festa di sport.

Il programma del fine settimana

Venerdì 19 aprile 2024

Kiosque à musique (Théâtre de Verdure)

Ore 14 – 19 - Ritiro pettorali e registrazione in loco nel limite dei pettorali disponibili

Sabato 20 aprile 2024

Kiosque à musique (Théâtre de Verdure)

Ore 9 – 19 - Ritiro pettorali e registrazione in loco nel limite dei pettorali disponibili

Ore 10 - Partenza Breakfast Run

Domenica 21 aprile 2024

Ritiro degli ultimi pettorali dalle ore 6 e fino a 30 minuti prima dell'inizio delle gare.