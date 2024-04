EPT Monte Carlo: il torneo di Poker torna nel Principato di Monaco

Il lusso e lo sfarzo si preparano a fare ritorno nel Principato di Monaco con l'arrivo dell'EPT Montecarlo, un evento imperdibile per gli amanti del poker di tutto il mondo. Quest'anno, il prestigioso Casinò di Montecarlo sarà la suggestiva cornice di questa manifestazione che si terrà tra fine aprile e inizio maggio, promettendo emozioni e adrenalina a non finire per tutti i giocatori, ma non solo.

L'atmosfera incantata del principato di Monaco, con le sue strade costeggiate da palme e le vedute mozzafiato sul Mediterraneo, farà da sfondo a questo torneo di poker di livello internazionale. Ma non è solo la bellezza dei luoghi a rendere l'EPT Monte Carlo così affascinante, quanto anche l'opportunità di vedere in azione alcuni dei giocatori più abili e famosi del panorama del poker mondiale, che si sfideranno per conquistare il titolo e il montepremi in palio.

Il torneo si aprirà come di consueto con le France Poker Series, una serie di eventi che serviranno da riscaldamento per i giocatori prima di entrare nel vivo delle competizioni dell'EPT. Tra le varie competizioni delle FPS, spicca il Main Event con un buy-in di €1.100, in programma dal 24 al 28 aprile, un'opportunità per i giocatori di mettere alla prova le proprie abilità e competere per un premio sostanzioso.

Ma è con l'inizio degli appuntamenti dell'EPT che l'atmosfera diventerà davvero elettrizzante. Il Main Event, il cuore pulsante del torneo, avrà luogo dal 29 aprile al 4 maggio e vedrà i migliori giocatori del mondo contendersi il titolo e il montepremi milionario. Con un buy-in di €5.300, questo torneo attirerà i professionisti più esperti e i giocatori più ambiziosi, pronti a mettere in campo tutte le proprie abilità e strategie per emergere vincitori.

Ma non è tutto: c'è anche il Mystery Bounty EPT, un evento emozionante che unisce l'elemento del mistero al brivido del poker. Con un buy-in di €3.000 e date da confermare, questo torneo promette sorprese e colpi di scena che terranno i giocatori sulle spine fino all'ultima mano.

E per i veri appassionati e i più audaci, c'è il Super High Roller EPT, con un buy-in di €100.000. Questo evento attirerà i giocatori più ricchi e temerari del pianeta, pronti a mettere in gioco cifre vertiginose per aggiudicarsi il titolo e il prestigio che lo accompagna.

Ma l'EPT Monte Carlo non è solo un'opportunità per i giocatori di competere ai massimi livelli. È anche un'occasione per immergersi nell'atmosfera unica e affascinante di Monaco, con le sue strade animate, i suoi ristoranti gourmet e i suoi hotel di lusso. È un'esperienza che va oltre il poker, un mix di competizione, divertimento e lusso che rende questo evento così speciale.

Tanto per i professionisti, quanto per i semplici curiosi che magari si dilettano con il gioco poker online, questo torneo rappresenta da tempo un appuntamento da non perdere per tutti coloro che amano il poker e l’irresistibile fascino di Monaco.