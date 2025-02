Monaco, nuova fermata "Sainte-Dévote" sulla linea di autobus Express X3

Nell'ambito della politica di mobilità, il Governo del Principato ha lanciato nell'aprile 2024 due nuove linee di autobus espressi e sperimentali, la X3 e la X4, che collegano l'est e l'ovest del Principato. Queste due linee permettono di collegare, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, Fontvieille ai quartieri Larvotto e La Rousse con poche fermate intermedie.

Dopo un periodo di rapida crescita nei primi mesi del servizio, la frequentazione di queste nuove linee si è stabilizzata e nella seconda metà dell'anno 2024 ammonta a circa 13.400 passeggeri al mese sulla linea X3 e 5.300 sulla linea X4. Le linee rispondono così alle esigenze di numerosi utenti, che sono circa il 55% di abbonati,

35% dei viaggiatori occasionali, e 10% di quelli scolastici.

Il governo è impegnato a far sì che queste linee sperimentali non siano bloccate ma rimangano flessibili e adattabili per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità della popolazione. Così, dopo aver effettuato un'analisi degli spostamenti e una misura dell'utilità delle fermate proposte grazie al feedback degli utenti, il governo ha deciso di introdurre una nuova fermata «Place Sainte-Dévote (Stazione)» sulla linea X3, in direzione Larvotto Fontvieille a partire dal 24 febbraio 2025.

L'aggiunta di questa fermata permetterà di simmetrizzare il servizio della linea, che fino ad allora serviva una fermata «Princesse Antoinette» solo nel senso Fontvieille Larvotto, e così rispondere alla richiesta dei numerosi utenti che desiderano andare alla stazione.

Il governo continua, con la Compagnie Monegasque des Autobus, i lavori di valutazione della rete di autobus, al fine di offrire il miglior servizio alla popolazione, incoraggiare il trasferimento modale verso i trasporti pubblici per ridurre l'uso dell'automobile individuale.