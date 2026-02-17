Ehiweb accelera nel 2025: crescita a doppia cifra, più fibra, più VoIP e una strategia che unisce infrastruttura e cultura digitale

Il 2025 si chiude come un anno di consolidamento e crescita strutturale per Ehiweb, boutique italiana delle telecomunicazioni che continua a caratterizzarsi nel panorama nazionale per un modello d’impresa fondato su qualità del servizio, controllo tecnologico e rapporto diretto con i clienti.

I numeri non mentono mai e, rispetto al 2024, Ehiweb registra un incremento del fatturato del 13%, una crescita delle connessioni del 24% e un ulteriore rafforzamento del proprio posizionamento sulla fibra ottica, con le connessioni FTTH che oggi rappresentano il 58% del totale. Un dato che fotografa una scelta strategica precisa, coerente con l’evoluzione delle esigenze di famiglie, professionisti e imprese che richiedono affidabilità, stabilità e prestazioni.

La crescita non riguarda soltanto l’accesso alla rete. Anche il comparto VoIP segna un incremento del 24% nel numero di linee attive, accompagnato da un aumento del traffico telefonico del 9%, mentre il segmento mobile registra a sua volta una crescita del 24% nel numero di SIM. Un insieme di indicatori che conferma la capacità di Ehiweb di sviluppare un’offerta integrata, costruita attorno a servizi essenziali e a un’assistenza tecnica diretta, senza passaggi intermedi. Emblematico, in questo senso, anche l’aumento del 57% del numero di fatture emesse, dato che riflette l’espansione della base clienti e l’intensificazione dei servizi erogati nel corso dell’anno.

«I risultati del 2025 raccontano una crescita sana, frutto di scelte coerenti nel tempo», spiega Luigi De Luca, co-fondatore di Ehiweb. «Abbiamo continuato a investire in infrastruttura, in competenze interne e in un modello di relazione con il cliente che non vuole essere industriale ma sartoriale. Essere una boutique delle telecomunicazioni significa prendersi la responsabilità di ogni servizio che offriamo».

Accanto ai risultati economici e industriali, il 2025 ha segnato anche un passo importante sul piano del posizionamento e della brand awareness. Ehiweb ha avviato un progetto editoriale e divulgativo che ha portato alla realizzazione di una serie di brevi video di infotainment dedicati ai temi della digitalizzazione, della sicurezza informatica, dell’uso consapevole della rete e delle infrastrutture di comunicazione. Contenuti pensati per un pubblico ampio, diffusi attraverso YouTube e i canali social ufficiali, che si inseriscono in un percorso più ampio di diffusione della cultura digitale, già avviato negli anni attraverso il blog aziendale e le guide pubblicate sul sito.

Il progetto video trova il suo punto di partenza nel primo video istituzionale realizzato nel 2025, seguito da una playlist di pillole divulgative completata da un intervento dello stesso De Luca dedicato al racconto del brand e alla visione di Ehiweb. Un approccio che ha attirato l’attenzione dei media, sottolineando la capacità dell’azienda di utilizzare lo storytelling come strumento di connessione con il pubblico.

«La tecnologia è parte della vita quotidiana di tutti, ma spesso viene raccontata in modo distante o eccessivamente tecnico», osserva De Luca. «Abbiamo scelto di parlare in modo semplice di temi complessi perché crediamo che un operatore di telecomunicazioni abbia anche una responsabilità culturale. Aiutare le persone a capire cosa c’è dietro una connessione, una chiamata VoIP o un servizio mobile significa creare fiducia, per non parlare poi delle tematiche legate alla cyber-sicurezza».

Questa attenzione ai contenuti si affianca a una visione di medio periodo già delineata per il 2026, che prevede il proseguimento dell’accelerazione sulla fibra, l’evoluzione dei servizi business e un rafforzamento ulteriore dell’offerta integrata fisso-mobile-VoIP. Una traiettoria di sviluppo che resta coerente con l’identità dell’azienda, ovvero perseguire una crescita misurata, un controllo diretto della qualità e il rifiuto di logiche puramente volumetriche.

«Non inseguiamo i grandi numeri», conclude De Luca. «Preferiamo continuare a crescere mantenendo la capacità di conoscere i nostri clienti e rispondere direttamente alle loro esigenze. È questo che ci ha permesso di arrivare ai risultati del 2025 e che continuerà a guidarci negli anni a venire».

I dati di bilancio, l’evoluzione dell’offerta e il percorso di comunicazione intrapreso nel corso dell’anno, confermano il posizionamento di Ehiweb come un operatore indipendente che è stato capace di coniugare solidità economica, competenza tecnica e visione culturale, in un mercato delle telecomunicazioni sempre più complesso e competitivo. https://www.ehiweb.it