La primavera impressionista di monsieur Renoir, una mostra a Draguignan

Nell'ambito delle attività intraprese dal Museo d'Orsay di Parigi, in partenariato con il ministero della Cultura, per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell'impressionismo, il Museo delle Belle Arti di Draguignan ospita, fino al 23 giugno 2024 , un prestito eccezionale del museo d'Orsay, il quadro “Étude.Torse, effet de soleil” presentato da Renoir nel 1876 durante la seconda mostra impressionista.

Un capolavoro che può essere eccezionalmente ammirato al Musée des Beaux-Arts di Draguignan e che consente di approfondire la conoscenza del pittore Auguste Renoir e il suo ruolo nella nascita del movimento, con un accento particolare sulla tematica del ritratto.





Film Renoir di Gilles Bourdos

L’anniversario della prima mostra impressionista sarà l’occasione, per il museo delle Belle Arti di Draguignan, per mettere in luce altre opere di Auguste Renoir:

Una delle sue opere principali, l’Enfant au biscuit, olio su tela raffigurante il figlio dell'artista, Jean. Il quadro sarà presentato assieme con una litografia, realizzata dal pittore su richiesta di Ambroise Vollard per il suo terzo album di stampe originali;

Un'incisione, la Baigneuse debout à mi-jambe, la cui l'iconografia è molto simile a quella del ritratto parigino.

L’Enfant au biscuit

La riunione di queste quattro opere permetterà di apprezzare la libertà di tocco e la grande modernità di Auguste Renoir.

Oltre alle visite a tema, il museo, il 2 giugno 2024, accoglierà Paul Perrin, direttore delle collezioni del museo d'Orsay, per una conferenza sul ritratto impressionista.

Il Musée des Beaux-Arts di Draguignan si trova in Rue de la République 9.