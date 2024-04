Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Parc Naturel Départemental du Paradou (Video e foto)

Il Parc Naturel Départemental du Paradou è una delle ultime aree forestali costiere tra Mandelieu la Napoule e Antibes, le sue naturali bellezze e l’interesse che desta hanno consentito la creazione di un’area protetta.

Il parco naturale si trova su un conglomerato di calcari e gesso.

Eucalipti e mimose dominano la vegetazione della macchia mediterranea, l'atmosfera è più o meno umida a seconda della vicinanza delle valli, la principale delle quali è popolata da alberi di bambù che sono cresciuti a detrimento della vegetazione locale.

L'attività orticola venne abbandonata negli anni '70, quindi il leccio e il sughero crescono qua e là tra piante esotiche.

L'ambiente forestale ospita una piccola fauna discreta, ma interessante. Volpi, tassi, pipistrelli e scoiattoli frequentano il sottobosco, mentre gechi e lucertole sfruttano le zone rocciose. La copertura forestale è adatta a passeriformi, come il fringuello e l'usignolo. A volte si sente il martellare del picchio verde sugli alberi di eucalipto o sorprende l'airone che, dopo aver pescato nelle Isole Lérins, si addormenta arroccato sugli alberi.

Accesso al parco

Dall'uscita Antibes della A8, seguire Vallauris.

Attraversare la città (seguendo la RD 435 e poi la RD 135) in direzione del Golfe Juan. Dopo l’espace Jean Marais, alla rotonda, prendere Boulevard des Horizons fino all'ingresso del parco.



Da Cannes, seguire Antibes con la RD 6007.

A Golfe Juan, prendere Boulevard de Lorraine verso la A8 (Antibes / Golfe Juan / Sophia Antipolis) per 3 km. Continuare lungo Boulevard de Général de Vautrin, quindi Avenue de Madrid. Imboccare il viale Alexandre III sulla sinistra ancora in direzione di Antibes / Golfe Juan / Sophia Antipolis / La Californie), quindi prendere avenue du Maréchal Juin e imboccare Boulevard des Horizons a sinistra fino a entrare nel parco.





