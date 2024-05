Monaco, un convegno sulla "Rivoluzione dell'intelligenza artificiale e ChatGPT"

Giovedì 14 maggio scorso al Novotel Monte-Carlo, il Monaco Economic Board (MEB) ha organizzato, in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Monaco (OECM) «La Rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e ChatGPT: tendenze, opportunità, preoccupazioni per le imprese», presentata da Svend Albertsen, Esperto in informatica e Presidente della Camera degli Esperti di Monaco.

Più di un centinaio di dirigenti avevano risposto per saperne di più su questa tematica che appare sempre più imprescindibile per le imprese. Così, rendendo un argomento complesso comprensibile a tutti, l'obiettivo era quello di rendere consapevole della velocità con cui l'Intelligenza Artificiale (AI) progredisce negli ultimi mesi, e come prepararsi al più presto.

Dopo una breve introduzione, arricchita da dimostrazioni interattive, sono state spiegate la terminologia fondamentale e le tecniche di apprendimento dell'IA.

I temi evidenziati hanno permesso di comprendere le diverse fasi dell'evoluzione dell'IA e come implementarla, con illustrazioni concrete di integrazione della tecnologia ChatGPT di OpenAI e Microsoft Copilot nel mondo professionale.



Sono state sviluppate anche le opportunità di implementazione dell'intelligenza artificiale, che hanno messo in luce le opportunità di miglioramento della produttività in molte attività. Gli aspetti più preoccupanti non sono stati tuttavia occultati, come i problemi di copyright, l'impatto sui posti di lavoro e soprattutto la sicurezza informatica.



Infine, è stato previsto il futuro dell'IA, con argomenti come i supercomputer e l'informatica quantistica che offriranno ampie possibilità e trasformeranno in modo sensibile il mondo del business di domani; «Siamo solo all'inizio! » ha continuato a richiamare Svend Albertsen.





Al termine della presentazione, i membri del MEB hanno avuto l'opportunità di approfondire ulteriormente l'argomento con il docente, appassionante e appassionato, e di confrontarsi su un fenomeno che assomiglia sempre più a una vera rivoluzione industriale.

Questa conferenza è stata realizzata con il sostegno della Camera Professionale degli Esperti di Monaco e della Camera Monegasca dell'Assicurazione.